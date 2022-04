Héctor Vargas: “Voy con todo por el título...no por la final”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los números positivos y Héctor Vargas caminan agarrados de la mano en la Liga Nacional y hoy en El Progreso el León de Formosa tiene la oportunidad de incrementar un récord que ya le quebró al eterno rival Olimpia. El sudamericano de 63 años dialoga con Zona Deportiva para explicar el fenómeno que ha hecho salir a la Máquina de la última posición en la que lo dejó Raúl el Potro Gutiérrez. ¿Hay pasta de campeón acá? LEA: Keosseián adelantó que habrá cambios en Marathón: “Hay que armar un equipo al gusto mío” ¿Qué representa para usted haber conseguido una marca inédita en 57 años de historia de la Liga? Es una estadística con un valor deportivo muy importante y colgarse ese pergamino está bien: cuatro o cinco partidos ganados es una racha; 11, una tendencia que marca lo bien que anda el equipo. Los récords hay que disfrutarlos, ya después veremos si nos alcanza para ganar el título. ¿Pero se imaginó romper esa marca que tenía Olimpia dos veces, sobre todo al agarrar a un equipo con cuatro derrotas al hilo? No pasaba por nuestra cabeza porque llegás y en tres días te dicen que toca Olimpia de visita... la propuesta mía fue atacarlo con tres delanteros. Todo esto tiene un mérito particular y lo vivo de una manera linda después de estar 10 meses sin trabajo y con batallas legales que yo no provoqué. Es como que Dios me dijo: “Te voy a dar varios partidos para que los disfrutés”.

¿Está hecho el León de Formosa para imponer marcas en el fútbol hondureño? Me ha tocado, tengo algunas: el técnico que más equipos clasificó a Concacaf; récord de puntos con Marathón; la mayor cantidad de partidos dirigiendo sin interrupciones; esto del Real España. Más allá de que me tilden de polémico, tengo una trayectoria honesta y los números me defienden. ADEMÁS: Pedro Troglio sobre Honduras: “Claro que me interesaría, además que conozco el fútbol hondureño”

¿Tiene un sabor diferente esta del España porque le quitó la marca a Olimpia? Tiene un sabor especial porque yo no armé a este equipo y no lo agarré en buen estado. Reparé algo descompuesto y lo puse a funcionar bien. ¿Está consciente que tiene ilusionado al pueblo aurinegro con la 13? Lo que ilusiona son los resultados pero también trato de transmitir a mis jugadores que el objetivo no es llegar a la final, es ganar la final. Yo quiero que mi equipo se sienta campeón y ya lo estoy logrando. ¿Por qué cree que al España le cuesta tanto ser protagonista constante de los torneos locales? Hay algo que me reservo y que lo voy a tratar de cambiar y también puede ser la mentalidad de los entrenadores que han venido; de los últimos 14 campeonatos, Diego Vázquez ganó cinco, Pedro Troglio y yo ganamos cuatro cada uno. Los técnicos que han estado acá no han sabido cómo se ganan los títulos y yo voy con todo por el campeonato, no por la final. TAMBIÉN: La violencia en el lenguaje futbolístico

¿Se acuerda cómo fue la primera charla con Elías Burbara y Fuad Abufele? No nos sentamos hasta el partido después de Olimpia y me dijeron que el objetivo principal era clasificar a Concacaf, que ya lo logramos... creo que ni el más optimista de los directivos pensaba que dos meses después estaríamos primero y con récord de ganes. Y en la noche cuando llego a mi casa después del juego contra Victoria, el mensaje de WhatsApp de Elías Burbara lo resumió todo: “Gracias, profe”. ¿Y el camerino cómo lo encontró a su llegada? Lo encontré bien y me ayudó el hecho que volví a ver a muchos jugadores que yo hice debutar y conocen lo que yo pienso, demostrando una obediencia exagerada en todas las decisiones que tomaba. Me encantó eso. También el hecho que cuando hacemos un gol, son varios jugadores que se me acercan a preguntar qué seguimos haciendo, eso pocas veces me pasó en un equipo. +: Delanteros hondureños sobresalen en cantidad de goles; extranjeros aplazados en el Clausura

¿Ha sido más psicólogo que técnico en estas semanas con la Máquina? Las dos cosas. En el grupo de chat que tenemos el cuerpo técnico y la parte administrativa los regañé el Jueves Santo y les pedí que no nos relajemos tanto porque nos estamos jugando cosas complicadas, sobre todo tras clásico suspendido y los castigos, porque los jugadores perciben eso y lo podemos pagar después. Hablando del trabajo fuera de la cancha, ¿hay diferencias entre Marathón y Real España, profesor? La diferencia es la seriedad y la organización y con lo que me pasó al final en Marathón, está también en el trato. Nunca pensé que allá me iban a tratar así después de todo lo que les di. Sufrí mucho estos 10 meses, falsificación de firmas, sobornos de guardias, mucho...