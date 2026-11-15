Héctor Menéndez tras coronarse bicampeón: "El objetivo es dar medallas centroamericanas"

Tegucigalpa, Honduras. - No tener su bicicleta eso no fue excusa para no poder estar en la Vuelta Ciclística de El Heraldo 2026 para el ahora bicampeón Héctor Menéndez .

Menéndez completó las tres vueltas correspondientes al circuito de 135 kilómetros en 45 minutos y con esto pone su propia marca y retiene el título ya que en el 2025 lo ganó en Siguatepeque.

¿Qué se siente ganar esta vuelta por segunda vez? Creo que tiene mejor sabor porque también ganó tu hermana. Sí, bastante feliz, bastante contento por poder estar un año más aquí. Como les recalcaba el año pasado, es una carrera bonita porque es con la que concluimos la temporada y siempre es ameno terminar con un buen resultado.

Ahora su meta además de romper la marca de Jorge Torres que fue tricampeón en este torneo (2012, 2015, 2018), es consguir medallas centroamericanada y panamericanos.

Me sentí bastante bien con los demás corredores. Seguimos entendiéndonos bien y, gracias a Dios, aquí seguimos con este bonito triunfo.

¿Te la prestaron? Sí, por razones de fuerza mayor, hace unos meses me quedé sin bicicleta de ruta. Entonces, ahorita tuvimos que improvisar un poco. Pero bueno, al final las sensaciones fueron buenas.

La verdad, quiero agradecer mucho a mi familia, a quienes me apoyan aquí en Honduras. También agradecer mucho a Vanessa y Conrado Padilla, porque me prestaron la bicicleta en esta ocasión.

Héctor, sos bicampeón y alcanzás la marca de un referente como Luis López. ¿Qué representa eso para vos?

Bastante feliz. Siempre es bonito tener como referencia a corredores de tan buena calidad como él. Esperamos seguir así como venimos, con buen paso, buen trote y nada más que decir.

¿Cuál fue la estrategia para esta carrera? Porque vimos que Dealer se despegó. ¿Te preocupaste o lo tenías todo estudiado?

No, la verdad es que en la carrera solo es cuestión de ir leyendo cómo se van dando las cosas. Sí, se dio una pequeña fuga, pero la gestionamos bien con otros corredores que también nos acompañaban.

Llegó un momento en el que vi oportuno probar un poco y abrí un espacio. Solo fue cuestión de seguir y mantener esa distancia y esa ventaja.

¿En qué momento te diste cuenta de que ese era el momento para apretar y ganar la carrera?

Generalmente es cuestión de probar, ver a los demás corredores y observar cómo van sus sensaciones. Como te digo, hay que intentarlo y, en uno de esos ataques, uno logra irse.

A ver, contale a la gente que quizás no te conoce mucho: ¿desde cuándo estás en el ciclismo? ¿Sos de familia ciclista? Tu hermana también es ciclista. Contanos, ¿desde cuándo practicas este deporte?

Yo inicié formalmente en el ciclismo aproximadamente durante la pandemia, en 2020.

Desde antes lo practicaba por influencia de mi papá, pero solamente era un pequeño pasatiempo. Salía de vez en cuando. Ya en 2020 me lo tomé en serio.

He pasado por las filas de varios equipos, tanto nacionales como internacionales, también de Guatemala. Hemos venido con buen paso y desarrollado un buen proceso. Gracias a Dios estamos aquí y esperamos continuar así.

¿Cuál es tu sueño en el ciclismo?

Más que sueños, diría que son metas personales. Siempre es bonito darle buenos resultados al país, ya sean campeonatos centroamericanos o panamericanos. También, con los equipos privados donde corro, siempre tenemos como referencia vueltas muy importantes, como la Vuelta a Honduras, la Vuelta a Guatemala o la Vuelta a Costa Rica. Siempre es bonito tratar de destacar ahí y darse un lugar entre los grandes nombres. Entonces, creo que el objetivo es seguir trabajando y poder darle más medallas al país, especialmente medallas centroamericanas. Y, si se da y Dios lo permite, también una medalla panamericana.

¿Qué representa la Vuelta del Heraldo para vos, tomando en cuenta la cantidad de personas que vienen a competir?

En lo personal, creo que representa tradición. El año pasado les decía que fue una de las vueltas donde empecé. Yo venía desde muy niño, solamente a hacer el recorrido. Ni siquiera me inscribían, solo era participar en el recorrido.

¿No te inscribías?

No, no. Entonces, la tradición me trae muy buenos recuerdos, la verdad. Como les digo, cada vez que Dios nos dé la oportunidad, aquí vamos a estar.

¿Qué edad tenías cuando hiciste el recorrido por primera vez sin inscribirte? ¿Lo recordás?

¡Uf! Aproximadamente entre 10 y 12 años.

¿Y completaste todo el recorrido?

Sí, sí, sí.

¿Quién te acompañó?

En ese momento lo hice solo, ya que vinimos con mis papás. Mi papá también estaba corriendo en la categoría Máster, entonces solamente me dijo: «Bueno, vos seguí ahí, agarrá una rueda y dale».

Así fue como lo vivimos. Recuerdo también este mismo circuito. Lo tengo muy presente porque también lo hice aproximadamente en 2022 o incluso antes. Siempre es bonito y trae buenos recuerdos.

¿Y qué se siente que también haya ganado tu hermana? Lo platicaron antes y nos preguntábamos si estaban seguros de que los dos podían ganar.

Sí, la verdad es que nos conocemos bien. Sabemos el trabajo que cada quien hace y veníamos con buenas expectativas para hoy.