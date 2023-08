Héctor Alessandro Mejía, el hondureño que se forma en La Masía de Barcelona

“Tengo 9 años, vivo en Girona y soy un jugador de La Masía del FC Barcelona. Mientras que juegue en la de España o en la Selección de Honduras, siempre me voy a sentir hondureño, yo elijo a los dos. Mientras esté bien, Honduras o España, la que me convoque con ella jugaré”, dice Héctor Alessandro Mejía en una entrevista con el periodista Fernando Romero.

Sin embargo, hay algo que al pequeño lo pone a pensar en jugar o no con la ‘H’ y son las constantes críticas que la afición le ha hecho al delantero Antony Lozano, al que Mejía considera “el mejor de Honduras”.

“He mirado cómo critican al Choco Lozano y ahora Honduras no tiene al Choco, yo digo, él es el mejor de Honduras y yo pienso que me van a criticar a mí, yo digo uffff, tengo un poco de miedo que me hagan eso”, declara.