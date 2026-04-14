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Hansi Flick tras la eliminación del Barcelona en Champions: "hemos merecido estar en semifinales"

El técnico no quiso hablar del árbitro, que expulsó a Éric García en el minuto 77 y anuló un tanto a Ferran en el 55

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 16:02
Hansi Flick tras la eliminación del Barcelona en Champions: hemos merecido estar en semifinales

El equipo azulgrana mostró un mejor planteamiento que en el juego de ida.

Foto: EFE.

Madrid, España.- Hansi Flick, entrenador del Barcelona, manifestó, después de caer eliminado de la Liga de Campeones este martes ante el Atlético de Madrid, que están "disgustados" porque cree que merecieron estar en semifinales.

"Estamos disgustados. Hemos hecho un fantástico partido en la primera parte. Hemos merecido más. Hemos merecido estar en semifinales. Estoy agradecido a la mentalidad de los jugadores. Estoy orgulloso de ellos", dijo el alemán.

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El técnico no quiso hablar del árbitro, que expulsó a Éric García en el minuto 77 y anuló un tanto a Ferran en el 55. "No quiero hablar del árbitro. Seguramente a vosotros os interesa, pero a mí no. Sólo quiero felicitar a mis jugadores".

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Flick dijo que les queda la Liga: "Cuanto antes seamos campeones, mejor. No importa si es el día el Clásico. Lo importante es serlo".

"Nos vamos disgustados porque hemos creído que íbamos a pasar a semifinales y hemos jugado para lograrlo. Estoy orgulloso de mis jugadores. Hicieron un gran partido. Volveremos".

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Redacción web
Agencia EFE

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