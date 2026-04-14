Hansi Flick tras la eliminación del Barcelona en Champions: "hemos merecido estar en semifinales"

Madrid, España.- Hansi Flick, entrenador del Barcelona, manifestó, después de caer eliminado de la Liga de Campeones este martes ante el Atlético de Madrid, que están "disgustados" porque cree que merecieron estar en semifinales.

"Estamos disgustados. Hemos hecho un fantástico partido en la primera parte. Hemos merecido más. Hemos merecido estar en semifinales. Estoy agradecido a la mentalidad de los jugadores. Estoy orgulloso de ellos", dijo el alemán.