Haaland demanda a la aerolínea Norwegian por uso ilícito de su imagen durante el Mundial

Copenhague.- El futbolista noruego Erling Braut Haaland, del Manchester City, ha presentado una demanda contra la aerolínea Norwegian por uso ilícito de su imagen durante el pasado Mundial de fútbol, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

"Podemos confirmar que hemos demandado a Norwegian Air Shuttle en nombre de York Promotions y Erling Braut Haaland.

El caso afecta al aprovechamiento ilícito de los rasgos distintivos de Haaland para promover los billetes de avión durante el Mundial", señaló al diario noruego VG el abogado Thomas Hagen.