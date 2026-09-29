Bravos de Mauricio Dubón gestan remontada histórica ante Phillies y sueñan con Serie Divisional

El hondureño Mauricio Dubón apareció como titular en la alineación de Atlanta y ocupó el cuarto puesto en el orden al bate. El catracho tuvo una participación destacada a la defensiva y conectó un doble en su segundo turno.

Atlanta, Estados Unidos.- Los Bravos de Atlanta iniciaron con triunfo su camino en los playoffs de la s Grandes Ligas al derrotar este martes 5-3 a los Phillies de Filadelfia en el primer partido de la Serie de Comodín , disputado en el Truist Park.

Los Phillies tomaron ventaja desde la parte alta de la primera entrada. Alec Bohm conectó un doble al jardín central y remolcó a Kyle Schwarber, colocando el 1-0 para la novena de Filadelfia.

En la parte baja de la segunda entrada, Dubón enfrentó al lanzador Jesús Luzardo y conectó un cambio de 86 millas por hora que se convirtió en doble por el jardín izquierdo. Posteriormente, el hondureño avanzó hasta tercera base tras un sacrificio de Michael Harris II.

Sin embargo, Dubón fue puesto fuera en el plato luego de una jugada de selección tras el batazo de Austin Riley. En esa misma entrada, Mike Yastrzemski conectó sencillo al jardín izquierdo y Ozzie Albies anotó la carrera del empate para los Bravos.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Dubón volvió a tomar turno en la cuarta entrada y terminó ponchándose. La misma situación se repitió en la sexta, mientras Atlanta buscaba darle vuelta al marcador.

En la parte baja de la sexta entrada, Albies conectó un triple al jardín central y Harris II respondió con un batazo que permitió poner el 2-1 a favor de los Bravos.

Pero Filadelfia reaccionó en la séptima entrada. J.T. Realmuto conectó un triple que permitió remolcar dos carreras y los Phillies recuperaron la ventaja para colocar el marcador 3-2.

Dubón tuvo su último turno en la octava entrada, cuando conectó un elevado al jardín derecho que terminó en out. El catracho cerró el encuentro con un doble en cuatro turnos al bate, además de dos ponches.

Cuando todo parecía encaminado para la victoria de Filadelfia, Atlanta protagonizó una espectacular remontada en la octava entrada. Austin Riley conectó un cuadrangular de tres carreras por el jardín izquierdo para darle vuelta al partido y colocar el definitivo 5-3.