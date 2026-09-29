Mauricio Dubón y los Bravos de Atlanta debutan ante Phillies en los playoffs de Grandes Ligas

Atlanta, Estados Unidos.- Los Bravos de Atlanta, equipo donde milita el hondureño Mauricio Dubón, iniciarán este martes su camino en los playoffs de las Grandes Ligas al enfrentar a los Phillies de Filadelfia en la Serie de Comodín de la Liga Nacional. El duelo se disputará en el Truist Park de Atlanta. La serie será al mejor de tres partidos, por lo que el conjunto que consiga dos victorias avanzará a la Serie Divisional. Los tres encuentros están programados para disputarse en Atlanta: el primero este martes 29 de septiembre, el segundo el miércoles 30 y un eventual tercer juego el jueves 1 de octubre.

Los Bravos llegan como campeones de la División Este de la Liga Nacional y cerraron la temporada regular con un registro de 94 victorias y 68 derrotas, mientras que Filadelfia terminó con marca de 88-74 y obtuvo uno de los boletos de comodín. Los Phillies aseguraron su clasificación en la última jornada de la temporada regular. Para el primer partido, Atlanta tendrá como abridor al experimentado zurdo Chris Sale, mientras que Filadelfia tiene previsto enviar al montículo a Jesús Luzardo. El primer encuentro está programado este martes a las 12 del mediodía hora de Honduras.

Dubón llega encendido

En el caso de Mauricio Dubón, el catracho llega después de cerrar la campaña regular con una actuación destacada ante los Marlins. El pasado domingo conectó un cuadrangular, produjo dos carreras y anotó una en la derrota 5-3 de los Bravos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, Dubón aparece en la alineación titular de Atlanta para el primer partido de la serie, ocupando el cuarto puesto en el orden al bate.