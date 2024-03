La gran noticia que recibió Gustavo Alfaro, técnico de Costa Rica, antes de enfrentar a Honduras

“El cuerpo técnico tiene que seguir, estamos empezando, esto es un proceso y no es correcto cortarlo al inicio. Pase lo que pase debe seguir”, respondió Osael Maroto.

El máximo mandatario de la Fedefútbol tiene claro que no pueden tirar todo a la basura si se llega a dar una derrota ante Honduras en Dallas.

“Si no conseguimos la victoria, nos sentiríamos muy decepcionados por no clasificar, ya que nos jugamos mucho tanto en lo deportivo como en lo económico. No obstante, no podemos deshacernos de todo por un resultado que se produce apenas cuatro o cinco meses después de iniciar la gestión. Nuestra expectativa es ganar; el esfuerzo realizado y las condiciones proporcionadas a los jugadores van en esa dirección”, explicó Maroto.

Honduras y Costa Rica juegan el sábado en el Toyota Stadium a partir de las 5:15 pm, hora catracha.