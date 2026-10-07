Las grandes sorpresas en entreno del FC Barcelona tras fecha FIFA

Barcelona, España.- Los internacionales Jules Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart y Joao Cancelo se reincorporaron este martes a los entrenamientos del Barcelona, en una sesión en la Ciudad Deportiva Joan Gamper que también supuso el regreso del portero Joan Garcia al trabajo con el grupo.

Asimismo, el centrocampista Frenkie de Jong continuó con su progresiva incorporación a la dinámica colectiva y completó parte del trabajo con sus compañeros.