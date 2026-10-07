Las grandes sorpresas en entreno del FC Barcelona tras fecha FIFA

Barcelona, España.- Los internacionales Jules Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart y Joao Cancelo se reincorporaron este martes a los entrenamientos del Barcelona, en una sesión en la Ciudad Deportiva Joan Gamper que también supuso el regreso del portero Joan Garcia al trabajo con el grupo.
Asimismo, el centrocampista Frenkie de Jong continuó con su progresiva incorporación a la dinámica colectiva y completó parte del trabajo con sus compañeros.
La sesión contó con la participación de los jugadores del Barça Atlètic Iker Rodríguez y Hamza Abdelkarim.
El conjunto azulgrana volverá a ejercitarse este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en las afueras de Barcelona, para preparar el partido del sábado en el Spotify Camp Nou contra el Getafe, correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).
El equipo que comanda el alemán Hansi Flick es líder de LaLiga española teniendo cinco puntos más que el Atlético de Madrid y Real Betis.