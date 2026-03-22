Gigante de Sudamérica busca el fichaje del hondureño Dereck Moncada

Bogotá, Colombia.- El talento hondureño sigue despertando interés en el extranjero, y esta vez el nombre de Dereck Moncada comienza a sonar con fuerza en el mercado sudamericano. El joven atacante, que milita en el Internacional de Bogotá, ha llamado la atención del Barcelona SC, uno de los clubes más importantes de Ecuador. Con apenas 18 años, Moncada se ha convertido en la gran figura de su equipo en Colombia. Su rendimiento lo respalda: ha participado directamente en seis goles en 12 partidos, siendo el jugador más determinante del Internacional y una pieza clave en el funcionamiento ofensivo.

El extremo destaca por su versatilidad, ya que es ambidiestro y cuenta con un juego de primera muy fino. A esto se le suma su fortaleza en el juego aéreo, su compromiso en tareas defensivas y una notable capacidad de definición, cualidades que lo convierten en un atacante muy completo. Su proyección no ha pasado desapercibida, y su valor de mercado ya ronda los 1.5 millones de dólares. Este crecimiento sostenido lo posiciona como una de las joyas del fútbol hondureño con mayor proyección internacional.