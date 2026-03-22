Amanda Peet, diagnosticada con cáncer de mama mientras sus padres morían

La actriz Amanda Peet reveló este sábado que el pasado otoño recibió un diagnóstico de cáncer de mama, en un ensayo publicado por The New Yorker en el que relata cómo esta noticia coincidió con la muerte de sus dos padres en un intervalo de semanas.
Peet, conocida por su participación en Your Friends and Neighbors y Saving Silverman, explicó que desde hace años se le había advertido que sus mamas densas requerían monitoreo frecuente, por lo que acudía a controles con una cirujana de mama cada seis meses.
Fue en un estudio de rutina, el viernes previo al Día del Trabajo, cuando la especialista detectó algo irregular en una ecografía y procedió a una biopsia.
Los resultados llegaron al día siguiente.
El diagnóstico determinó un tumor en estadio I, con receptores hormonales positivos y HER2 negativo.
Una resonancia magnética posterior identificó otra masa, en este caso benigna, y el tratamiento indicado fue una lumpectomía seguida de radioterapia.
La actriz describió en el texto el peso emocional de atravesar ese proceso mientras sus padres, divorciados desde hacía años y en estados distintos del país, se encontraban simultáneamente en cuidados paliativos.
Su padre falleció antes de que ella pudiera llegar; su madre murió en enero. "No alcancé a estar antes de que tomara su último aliento, pero pude ver su cuerpo antes de que se lo llevaran de su apartamento", escribió.
La actriz y escritora Sarah Paulson, amiga cercana de Peet, celebró el ensayo en redes sociales calificándolo como "el texto más profundo y hermoso" que ha leído sobre la pérdida y la enfermedad.
Peet está casada con el guionista David Benioff, creador de Game of Thrones, con quien tiene tres hijos.