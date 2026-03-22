Nicholas Brendon: arrestos, rehabilitación y enfermedades antes de su muerte

Nicholas Brendon, conocido por interpretar a Xander Harris en Buffy the Vampire Slayer, falleció el 20 de marzo mientras dormía, a los 54 años.
La serie, emitida entre 1997 y 2003, lo situó junto a Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan, Charisma Carpenter y David Boreanaz en uno de los repartos más reconocidos de la televisión estadounidense de los noventa.
Apenas un año después del final de la serie, Brendon ingresó en un centro de rehabilitación por problemas con el alcohol.
"Decidí que la mejor manera de recuperar mi salud era entrar en un centro de tratamiento", declaró entonces a través de un comunicado recogido por Associated Press.
Lo que siguió fue una sucesión de arrestos, reingresos en rehabilitación y complicaciones de salud que se extendieron durante más de una década.
Entre 2014 y 2015 fue detenido en varias ocasiones en distintos estados —Idaho, Florida y Carolina del Sur— por cargos que incluyeron obstrucción a la justicia, daños a la propiedad y violencia doméstica.
En 2019 fue sentenciado a tres años de libertad condicional por el incidente en un hotel de Palm Springs.
En 2021 fue arrestado en Indiana acusado de fraude de recetas médicas, y ese mismo año se reveló que había sufrido parálisis en extremidades inferiores y zona genital tras dormir sobre hormigón durante su estancia en prisión.
Al año siguiente, fue hospitalizado por un episodio cardíaco relacionado con taquicardia y arritmia, según información publicada en su cuenta de Instagram en ese momento.
En el plano profesional, su relación con el elenco de Buffy también generó controversia. Estuvo ausente en el especial del 20 aniversario de la serie en 2017, y en una entrevista de 2022 dirigió críticas directas a David Boreanaz. En sus últimas semanas de vida defendió públicamente al creador de la serie, Joss Whedon, quien había sido acusado de conducta abusiva en el set por Charisma Carpenter y la fallecida Michelle Trachtenberg.