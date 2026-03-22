Nicholas Brendon: arrestos, rehabilitación y enfermedades antes de su muerte

En el plano profesional, su relación con el elenco de Buffy también generó controversia. Estuvo ausente en el especial del 20 aniversario de la serie en 2017, y en una entrevista de 2022 dirigió críticas directas a David Boreanaz. En sus últimas semanas de vida defendió públicamente al creador de la serie, Joss Whedon, quien había sido acusado de conducta abusiva en el set por Charisma Carpenter y la fallecida Michelle Trachtenberg.