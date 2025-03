Gerardo Ramos revela la razón por la que Alexy Vega no jugará con Honduras ante Guatemala y Bermudas

Sin embargo, la Bicolor presentó dos bajas. David Ruiz por lesión no jugará los dos compromisos y Alexy Vega se quedó al margen debido a un problema personal con su documentación.

El motivo real de la baja de Alexy Vega, mediocampista del Marathón, fue dado a conocer por Gerardo Ramos, director administrativo de la Federación de Fútbol de Honduras, FFH.

“Es algo personal, extravió el pasaporte, eso nos informó. Nosotros no podemos hacer nada. Es un documento del cual no me separo nunca, son cosas personales”, sentenció Gerardo Ramos.