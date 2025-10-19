Ellos son los ganadores de la Vuelta Ciclística Infantil 2025

Tegucigalpa, Honduras.-Entre la algarabía de los pequeños y el orgullo de los padres, la onceava edición de la Vuelta Ciclística Infantil de Diario EL HERALDO se llevó a cabo y consagró a los campeones de ocho categorías.
El estacionamiento del tercer nivel del Mall Multiplaza de la capital fue el epicentro de la competencia, en donde unos 250 niños pedalearon en un evento que ya es una marca registrada en la mente de ciclistas y no ciclistas.
Los tres primeros lugares de cada categoría subieron el podio, en donde el campeón se llevó un trofeo y tanto el segundo como el tercero se colgaron una medalla.
Igualmente, en el acto se sortearon diferentes regalos, entre los que sobresalieron cuatro bicicletas de Bikemart y un viaje a Roatán.
Ganadores de la Vuelta Ciclística Infantil 2025
Niñas
De 2-4 años
1231 Tamara Victoria Gonzales 00:03:11
247 Briana Aguilar 00:03:19
327 Mariana Antonella Pastrana Briceño 00:03:20
433 Adriana Gissel Lanza Espinal 00:03:57
54 Nazli Aitana Rovelo Rivera 00:04:10
De 5 a 6 años
100 Sophia Valentina Amador Alvarado 00:03:21
46 Samara Cruz 00:03:31
49 Celeste Daniela Lagos Valladares 00:03:39
47 Lucía Vásquez 00:04:06
112 Izaro Nahia Osorto Colindres 00:04:24
De 7 a 8 años
138 Angie Mackenzie Rodas 00:06:05
139 Ericka Jimena Sauceda Ponce 00:06:06
142 Mariapaz Santisteban 00:06:25
127 Andrea Poleth Castillo Manzanares 00:06:31
130 Abigaíl Vásquez Padilla 00:06:44
De 9 a 10 años
179 Daniela Noelia Mendoza Chiesas 00:06:31
192 Ariana Berenice Vargas Ortiz 00:06:37
183 Valeska Torres 00:07:06
181 Danna Michelle Amaya Mejía 00:07:23
193 Perla Martínez 00:07:38
Niños
De 2 a 4 años
122 Alejandro Lagos David 00:01:59
210 Carlos José Flores 00:02:31
313 Rodrigo André Correa Zepeda 00:02:47
424 Carlos André Martínez Manzanares 00:02:47
58 Enzo Joan Cano Altamirano 00:03:01
De 5 a 6 años
102 Samuel Cruz 00:02:37
43 Fernando Furvich Paguada 00:02:38
249 Sebastián Ferrera Altamirano 00:02:43
109 Adolfo Flores 00:02:59
124 Daniel Cardenas 00:03:06
De 7 a 8 años
161 Dominick Hebberth 00:03:37
156 Matías Caleb Lagos David 00:03:37
164 Ángel David Cruz Hernández 00:03:54
166 Edrick Caleb Bonilla 00:04:07
176 Owen Abelardo Valladares Valle 00:04:09
De 9 a 10 años
207 Luis Diego Solíz 00:04:21
212 Luis Alejandro Munguía Sánchez 00:04:28
210 Carlos Geovany Sosa Vindel 00:05:00
195 Ariel Posada 00:05:02
199 Asael Cárdenas 00:05:15.