Ellos son los ganadores de la Vuelta Ciclística Infantil 2025

Tegucigalpa, Honduras.-Entre la algarabía de los pequeños y el orgullo de los padres, la onceava edición de la Vuelta Ciclística Infantil de Diario EL HERALDO se llevó a cabo y consagró a los campeones de ocho categorías.

El estacionamiento del tercer nivel del Mall Multiplaza de la capital fue el epicentro de la competencia, en donde unos 250 niños pedalearon en un evento que ya es una marca registrada en la mente de ciclistas y no ciclistas.