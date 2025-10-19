  1. Inicio
Así se vive la emoción de la Vuelta Infantil 2025

Este domingo, pequeños ciclistas y sus familias se reúnen en Mall Multiplaza para la esperada Vuelta Infantil, una carrera que combina deporte y solidaridad

  • 19 de octubre de 2025 a las 07:09
Desde antes de las 7:00 de la mañana comenzaron a llegar pequeñines de varias edades con sus padres, para instalarse en el estacionamiento de Mall Multiplaza con sus bicicletas, preparados y con toda la energía para participar en la Vuelta Infantil 2025.

Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Esta competencia celebra su onceava edición, es uno de los proyectos insignia de Diario EL HERALDO, cuyo objetivo principal es fomentar el deporte, la convivencia familiar y la recreación.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Los niños participan en ocho categorías según su rango de edad, desde los más pequeños de 2 a 4 años hasta los de 9 a 10 años.

Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Las categorías masculinas y femeninas se dividen en: 2 vueltas para los menores de 2 a 4 años, 5 vueltas para los de 5 a 6 años, 10 vueltas para los de 7 a 8 años, y 12 vueltas para los de 9 a 10 años.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
La competencia combina diversión y esfuerzo, ya que además de pedalear, los pequeñines disfrutan de juegos y diversos productos.

Foto: David Romero / EL HERALDO
Los patrocinadores que hacen posible este evento incluyen marcas como Multiplaza, Aguazul, Quanty, Banpaís, Bikemart, Cappy, CPO, Indigo, BIMBO, GES, Gotv, Fisiocream y Platinum.

 Foto: David Romero / EL HERALDO
Cabe mencionar que este año, la jornada deportiva tiene como finalidad apoyar a la Asociación Arca de Esperanzas, una institución dedicada a la salud mental y atención a personas con discapacidad.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
La Asociación Arca de Esperanzas, ubicada en El Tizatillo, fue fundada por madres que buscaban ayudar a sus hijos con discapacidad, y desde 2000 brinda terapias innovadoras y no invasivas.

 Foto: David Romero / EL HERALDO
Son alrededor de 250 participantes que se inscribieron para participar en el evento que combina deporte y solidaridad.

Foto: EL HERALDO.
Padres de familia llegaron para apoyar a sus hijos durante la divertida competencia.

Foto: EL HERALDO
La Vuelta Infantil EL HERALDO 2025 no solo es una competencia deportiva, sino también una oportunidad para fortalecer valores de solidaridad.

 Foto: David Romero / EL HERALDO
En evento destaca el deporte infantil y apoya en cada edición a causas sociales que benefician a muchas familias y comunidades.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
