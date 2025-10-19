Así se vive la emoción de la Vuelta Infantil 2025

Desde antes de las 7:00 de la mañana comenzaron a llegar pequeñines de varias edades con sus padres, para instalarse en el estacionamiento de Mall Multiplaza con sus bicicletas, preparados y con toda la energía para participar en la Vuelta Infantil 2025.
Esta competencia celebra su onceava edición, es uno de los proyectos insignia de Diario EL HERALDO, cuyo objetivo principal es fomentar el deporte, la convivencia familiar y la recreación.
Los niños participan en ocho categorías según su rango de edad, desde los más pequeños de 2 a 4 años hasta los de 9 a 10 años.
Las categorías masculinas y femeninas se dividen en: 2 vueltas para los menores de 2 a 4 años, 5 vueltas para los de 5 a 6 años, 10 vueltas para los de 7 a 8 años, y 12 vueltas para los de 9 a 10 años.
La competencia combina diversión y esfuerzo, ya que además de pedalear, los pequeñines disfrutan de juegos y diversos productos.
Los patrocinadores que hacen posible este evento incluyen marcas como Multiplaza, Aguazul, Quanty, Banpaís, Bikemart, Cappy, CPO, Indigo, BIMBO, GES, Gotv, Fisiocream y Platinum.
Cabe mencionar que este año, la jornada deportiva tiene como finalidad apoyar a la Asociación Arca de Esperanzas, una institución dedicada a la salud mental y atención a personas con discapacidad.
La Asociación Arca de Esperanzas, ubicada en El Tizatillo, fue fundada por madres que buscaban ayudar a sus hijos con discapacidad, y desde 2000 brinda terapias innovadoras y no invasivas.
Son alrededor de 250 participantes que se inscribieron para participar en el evento que combina deporte y solidaridad.
Padres de familia llegaron para apoyar a sus hijos durante la divertida competencia.
La Vuelta Infantil EL HERALDO 2025 no solo es una competencia deportiva, sino también una oportunidad para fortalecer valores de solidaridad.
En evento destaca el deporte infantil y apoya en cada edición a causas sociales que benefician a muchas familias y comunidades.