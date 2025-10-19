A Jayson Andre Lagos nada lo para en la Vuelta Ciclística Infantil 2025

Al pequeñín Jayson Andre Lagos nada lo para este domingo. Llegó con todas las ganas de pedalear por una buena causa. Aquí las imágenes.
Este chiquitín de 2 años de edad comenzó a rodar por el estacionamiento del Mall Multiplaza desde el momento en que llegó.
En un pequeño que desde que aprendió a caminar dejó claro su amor por las ruedas.
Andre participa en la categoría 2 a 4 años con el número 19.
Junto a él está su madre, quien no lo deja solo un momento para evitar que los grandes lo golpeen.
Pese a que a su alrededor hay muchos niños grandes, a Andre no le molesta ni afecta, él sigue con su meta en mente.
Pese a que un requisito es andar con casco, el pequeño Andre decidió iniciar a practicar sin él.
Este pequeño es uno des los que hoy pedalea con un propósito.
Este año, Arca de Esperanzas será la organización beneficiada por los fondos recaudados en la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2025.
Lo que para muchos es un evento deportivo, para esta asociación representa una oportunidad de vida.