A Jayson Andre Lagos nada lo para en la Vuelta Ciclística Infantil 2025

El pequeñín de dos años de edad llegó desde temprano para pedalear por una buena causa. Aquí las imágenes de su recorrido en la pista de la Vuelta Infantil 2025

  • 19 de octubre de 2025 a las 07:28
Al pequeñín Jayson Andre Lagos nada lo para este domingo. Llegó con todas las ganas de pedalear por una buena causa. Aquí las imágenes.

 Fotos: Estalin Irías | El Heraldo
Este chiquitín de 2 años de edad comenzó a rodar por el estacionamiento del Mall Multiplaza desde el momento en que llegó.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
En un pequeño que desde que aprendió a caminar dejó claro su amor por las ruedas.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Andre participa en la categoría 2 a 4 años con el número 19.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Junto a él está su madre, quien no lo deja solo un momento para evitar que los grandes lo golpeen.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Pese a que a su alrededor hay muchos niños grandes, a Andre no le molesta ni afecta, él sigue con su meta en mente.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Pese a que un requisito es andar con casco, el pequeño Andre decidió iniciar a practicar sin él.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Este pequeño es uno des los que hoy pedalea con un propósito.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Este año, Arca de Esperanzas será la organización beneficiada por los fondos recaudados en la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2025.

Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Lo que para muchos es un evento deportivo, para esta asociación representa una oportunidad de vida.

Foto: Estalin Irías | El Heraldo
