Futbolista activo y exlegionario estaría vinculado a red de narcotráfico del “Pescado” Bonilla

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) tienen en su mira a un futbolista activo, que presuntamente está ligado en actividades del narcotráfico.

Se trata de una “estrella del fútbol, fue legionario, seleccionado y actualmente activo en la Liga Nacional”, expresó una fuente de la ATIC, quien no reveló la identidad del deportista y el equipo en el que milita a fin de no entorpecer las investigaciones porque no se descarta que se interponga un requerimiento fiscal en su contra.