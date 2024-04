El “Chelito” Martínez y su inspiración por Toni Kroos: “El fútbol me llegó tarde"

En relación a qué piensa porque le apodan Tony “El Chelito” Kroos , esto respondió: “Hay que creérsela, es una alegría, no es con cualquier persona que se te compara, me siento contento”.

Martínez considera que el fútbol le llegó un poco tarde, pero intenta disfrutar al máximo de su carrera con el Marathón.

“Muy contento de estar compartiendo en esta casa del Monstruo verde, me he adaptado lo más pronto posible, no ha sido fácil, pero bueno, solo queda entregarse porque no sé cuándo se me va a terminar, disfruto cada momento porque sé que llegó un poco tarde, pero agradecido con Dios por esta linda oportunidad”. afirma.

¿Sientes entonces que te llegó tarde el fútbol? Se le consultó.

“Pienso que sí por una parte, pero por otra siento que Dios me trajo en el momento indicado, quizás en aquel tiempo no estaba preparado y ahorita si estoy preparado para hacer las cosas bien”, explicó.

Por último, esto expresó sobre qué falta para decir que lo ha logrado todo.