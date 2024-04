El dardo de Juan Flores a Darío Cruz: “Yo sí tengo dignidad deportiva”

“Todos sabemos que hay 30 jugadores y solo juegan 11, cinco de cambio y si es que juegan, hay 16 que no van a tener oportunidad y depende del técnico. Todos reclaman, y en este momento no estamos para reclamos sabiendo lo que estamos jugando.

No obstante, Juan Flores no se quedó callado y envió un mensaje directo al rector. Usando su cuenta de X y respondiendo al tuit donde se publicó la entrevista de Darío Cruz, el exjugador se refirió a sus declaraciones.

“La realidad cuando te llega duele, no me bajé del barco cuando salvamos al Santos (México) de un descenso y con la rodilla rota. Si me dieron el equipo fue porque no había opción y a los tres partidos me quitan la autoridad, ¿cómo me voy a quedar? yo sí tengo dignidad deportiva”, lanzó Juan Flores, echándole sal a la herida.