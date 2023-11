Chelito Martínez a TUDN: "Este año me iba a ir mojado a Estados Unidos"

"Solo es de tener fe, paciencia, seguir trabajando, no darse por vencido, creía que no lo había logrado, pero nos ha costado lágrimas de sangre", dice Martínez cuando habla de su vida.

Y es que el fútbol le cambió la vida, le dio una vuelta fenomenal y que le puso marcha atrás a su pensamiento de irse indocumentado. Se lo reveló a TUDN. "Este año yo me iba a ir para Estados Unidos de mojado, ya había hablado con mi hermana, estaba muy triste porque le dije que ya no podía estar ahí y no podía darle una mejor calidad de vida a mi familia".

"A mi hermana la he visto dos veces este año de cuando me iba a ir de mojado. Ya la puedo ver diferente. Le di un abrazo y cuando regresé se lo doy a mi mamá, y le digo yo (comienza a llorar)... son momentos únicos, la verdad. Si me ven llorando es porque soy una persona muy frágil, no ha sido nada fácil", dijo el jugador.