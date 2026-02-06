Nuevo formato de eliminatoria y cupo directos para Concacaf al Mundial 2030: Honduras la tiene difícil

San Pedro Sula, Honduras.- La Concacaf dio a conocer el calendario y el formato de las competiciones de selecciones nacionales masculinas que se disputarán entre 2026 y 2030, ciclo que incluirá nuevas ediciones de la Liga de Naciones y la Copa Oro, además de un sistema renovado para las clasificatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030.

El nuevo modelo busca ampliar la competencia y definir de manera más estructurada a los representantes de la región en la cita mundialista.

Seis boletos al Mundial

Las Clasificatorias de Concacaf para el Mundial de 2030 contarán con la participación de las 35 asociaciones miembro afiliadas a la FIFA y se desarrollarán en tres rondas y una fase adicional denominada Play-In.

Al finalizar el proceso, seis selecciones obtendrán boletos directos a la Copa del Mundo de 48 equipos, mientras que otra tendrá la oportunidad de avanzar al Repechaje Intercontinental.

Ronda de eliminatoria

La Primera Ronda se jugará durante la primera mitad de la ventana FIFA de septiembre-octubre de 2027 y estará integrada por las selecciones ubicadas entre los puestos 14 y 35 del ranking de la FIFA en la región.

En esta fase, 22 equipos disputarán series de eliminación directa a ida y vuelta, distribuidos en 11 llaves, avanzando a la siguiente instancia los ganadores de cada enfrentamiento.

Posteriormente se disputará la Segunda Ronda, que iniciará en la segunda mitad de la ventana FIFA de septiembre-octubre de 2027 y continuará en noviembre de ese año y marzo de 2028.

Esta etapa reunirá a los 11 clasificados de la ronda previa junto a las 13 selecciones mejor ubicadas del ranking, para conformar un total de 24 equipos divididos en seis grupos de cuatro. Cada selección jugará seis partidos, tres como local y tres como visitante, avanzando los seis ganadores y los seis segundos lugares.

Ronda final y formato

La Ronda Final se llevará a cabo en junio de 2028 y en las ventanas FIFA de septiembre y octubre de 2029. Los 12 equipos clasificados se dividirán en tres grupos de cuatro selecciones, enfrentándose todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Al concluir esta fase, los tres primeros lugares y los tres segundos de grupo asegurarán su clasificación directa al Mundial de 2030.

Repechaje de Concacaf

Además, el nuevo formato contempla una oportunidad adicional para otros equipos de la región, ya que los dos mejores terceros lugares de la Ronda Final avanzarán a un Play-In. Esta instancia se disputará en noviembre de 2029 y se jugará a ida y vuelta para definir al representante de Concacaf en el Repechaje Intercontinental de la FIFA.

De esta manera, hasta siete selecciones de Concacaf podrían participar en la Copa Mundial de 2030, lo que representa una de las mayores cuotas históricas para la Confederación y abre mayores posibilidades para que países de Centroamérica y el Caribe puedan luchar por un cupo en la máxima cita del fútbol mundial.