Flor Veliz, excampeona de la Vuelta Ciclística, busca su segunda corona

“Cuando supe que esto me gustaba, miré la necesidad de una mejor bicicleta, es decir, una profesional y la compré. Me costó 1,000 dólares”, siguió diciendo.

Entre risas y la realidad, se le consultó a Flor si se decanta por el derecho o ciclismo, y aunque su respuesta no fue concreta, dijo que “en el día tras días se busca ser saludable... ja,ja,ja”.

Flor desde sus 14 años aprendió a pedalear, pero solo como una atracción de niños.

“Me daba miedo al inicio, me daba miedo andar en la calle porque sentía que me iban a golpear, los carros no respetan, pero el carácter uno lo fortalece”.