“Esperamos hacer podio”: ciclista regresa a Vuelta Ciclística con equipo extranjero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para repetir su hazaña de 2018, y si es posible superar la marca, el hondureño Carlos Mauricio Figueroa regresa este año a la Vuelta Ciclística El Heraldo 2023, más preparado que nunca y además con refuerzos.

Cinco años han pasado desde que incursionó en la competencia en la categoría Máster C y aunque recuerda que fue todo un aprendizaje, pues no estaba familiarizado con las subidas y bajadas del anillo periférico, no desistió de su meta. El hondureño residía entonces en Miami, Florida, donde el ciclismo se realiza generalmente en terrenos planos y las cuestas no existen. Sin embargo, eso no le impidió llegar al podio casi sin saberlo.