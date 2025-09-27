Figura del PSG se lesiona y es duda para jugar ante Barcelona en Champions League

París, Francia.- Vitinha, centrocampista del París Saint-Germain, se lesionó durante el partido que disputa su equipo frente al Auxerre y podría perderse el choque que disputará su equipo el próximo miércoles ante el Barcelona correspondiente a la segunda jornada de la Fase de Liga de la Liga de Campeones. El jugador portugués fue sustituido por Achraf Hakimi a los 35 minutos de un duelo que su equipo ganaba 1-0 con un gol de Illia Zabarnyi. Con una posible lesión muscular, pidió el cambio y fue sustituido por su el lateral marroquí.

De confirmarse su ausencia ante el Barcelona, Vitinha se unirá a una larga lista de bajas: Joao Neves, Marquinhos, Doué, Dembélé y Kamara engrosarán junto al jugador portugués una nómina de ausencias relevantes para el equipo dirigido por Luis Enrique Martínez.

Hansi Flick confirma que recupera a Lamine Yamal en Barcelona

El técnico barcelonista Hansi Flick ha confirmado este sábado que Lamine Yamal, de baja por una pubalgia desde principios de mes, seguramente "tendrá algunos minutos" ante la Real Sociedad este domingo, aunque no quiso desvelar si partirá de inicio o jugará posteriormente.