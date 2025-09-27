  1. Inicio
Lamine Yamal en problemas: Filtran chat comprometedor y su novia Nicki Nicole responde

La estrella del Barcelona nuevamente en problemas luego de que se filtró curiosa conversación para citar a una chica

  • 27 de septiembre de 2025 a las 14:14
Revuelo luego de que famosa modelo destapara chat íntimo con Lamine Yamal. Nicki Nicole recibe el mensaje que nunca esperó.

Fotos: Cortesía.
A sus 18 años de edad, Lamine Yamal no solo da de qué hablar por lo que hace en la cancha, también es noticia por lo que hace fuera de la misma.
Tras meses de rumores y especulaciones, la infuencer gallega Fati Vázquez ha decidido hablar por primera vez sobre su relación con Lamine Yamal.
La joven Fati y Lamine Yamal fueron captados juntos el pasado mes de junio; hoy la chica ha revelado detalles de ese encuentro.
"Yo no puedo negar lo innegable", confesó Vázquez, detallando que su relación con el futbolista del Barcelona comenzó mucho antes de que se filtraran las imágenes que los mostraban juntos durante unas vacaciones en la costa italiana
"No fue de la noche a la mañana", indicó, enfatizando que su vínculo se construyó de manera gradual tras ocho meses de conversaciones antes de verse en persona.
La chica de 30 años de edad ha revelado la conversación que tuvo Lamine Yamal donde el joven la comenzó a invitar para pasarla bien en Italia.
“Ven a Italia conmigo”, fue el primer mensaje de Lamine Yamal que le dejó a la chica gallega de 30 años de edad mediante su cuenta oficial de Instagram.
“¿Así se piden las cosas?”, fue la respuesta de Fati a Lamine Yamal luego de que el joven la invitó de forma rotunda para ir a Italia.
"Señorita, venga conmigo a una isla en Italia durante dos días”, le volvió a decir Lamine Yamal a la gallega.
"¿Qué propones? Cuéntame más", le volvió a decir Fati a Lamine Yamal tras la invitación del jugador para que se fueran a Italia.
“Dentro de poco llegaré a una isla privada en Italia donde no hay nadie... para pasar un buen rato”, le señaló Lamine Yamal a la joven Fati Vázquez.
"Si es una isla privada, ¿cómo llego? Y como ya estás allí, entiendo que no estás solo", le respondió ella a Lamine Yamal
"Vas a decir que estás conmigo", le recalcó Lamine Yamal a Fati.
"Pero dime cómo llego, necesito consultar vuelos y todo eso”, le insitió la chica a Lamine Yamal tras la invitación del jugador del Barcelona para que se fueran a una isla privada de Italia.
Fati Vázquez estuvo en el pódcast de Mediaset En todas las salsas y les mostró a los panelistas los mensajes que le mandó Lamine Yamal.
Además, la influencer desveló durante la entrevista que Lamine Yamal había estado con otra chica en la misma casa, en los días anteriores a que ella llegase, pese a que en un primer momento el futbolista catalán se lo negase.
Vázquez también reveló que Lamine le había escrito por primera vez en el 2018, cuando él tenía apenas 11 años. Sobre aquella etapa, la influencer opinó: "Supongo que él era mi fan y creo que yo para él fui la típica cosa para tachar de la lista de cosas que hacer".
La influencer también quiso opinar sobre la relación actual de Yamal con la cantante Nicki Nicole: "Yo creo que él sí está muy pillado y ella no", dijo. "Ha aprovechado el tirón y va a estar con la que le dé la gana", sentenció la gallega.
ati Vázquez, la influencer de 30 años que salió con Lamine Yamal cuando él tenía 17: "Antes de salir conmigo, Lamine Yamal había salido con otra chica el día anterior. Me di cuenta por unas fotos que publiqué, y esta chica me llamó y me dijo: '¿Estabas con Lamine? Me fui un día antes de que llegaras'..."
Lamine lleva un calendario para él, organizando los días con las chicas con las que sale. Yamal tiene un calendario de chicas.
