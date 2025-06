Mundial de Clubes 2025: Fechas y horas de los partidos en Honduras

Al Ahly vs Inter Miami. Grupo A. Sábado 14 de junio a las 06:00 p.m (hora de Honduras)

Bayern Múnich vs Auckland City. Grupo C. Domingo 15 de junio a las 10:00 a.m.

PSG vs Atlético de Madrid. Grupo B. Domingo 15 de junio a la 1:00 p.m.

Palmeiras vs Porto. Grupo A. Domingo 15 de junio a las 04:00 p.m.

Botafogo vs Seattle Sounders. Grupo B. Domingo 15 de junio a las 08:00 p.m.

Chelsea vs León. Grupo D. Lunes 16 de junio a las 1:00 p.m.

Boca Juniors vs Benfica. Grupo C. Lunes 16 de junio a las 4:00 p.m.

Flamengo vs ES Tunis. Grupo D. Lunes 16 de junio a las 07:00 p.m.

Fluminense vs Borussia Dortmund. Grupo F. Martes 17 de junio a las 10:00 a.m.

River Plate vs Urawa Reds. Grupo E. Martes 17 de junio a la 1:00 p.m.

Ulsan Hyundai vs Mamelodi Sundowns. Grupo F. Martes 17 de junio a las 4:00 p.m.

Monterrey vs Inter de Milán. Grupo E. Martes 17 de junio a las 07:00 p.m.

Manchester City vs Wydad AC. Grupo G. Martes 17 de junio a las 10:00 a.m.

Real Madrid vs Al Hilal. Grupo H. Martes 18 de junio a la 1:00 p.m.

Pachuca vs RB Salzburg. Grupo H. Martes 18 de junio a las 4:00 p.m.

Al Ain vs Juventus. Grupo G. Martes 18 de junio a las 7:00 p.m.