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FIFA espera lleno total para debut de España ante Cabo Verde en el Mundial 2026

También se esperan grandes asistencias para los partidos frente a Arabia Saudí y Uruguay, reflejando el interés que genera la campeona de Europa durante la fase de grupos

  • Actualizado: 13 de junio de 2026 a las 10:58
FIFA espera lleno total para debut de España ante Cabo Verde en el Mundial 2026

El encuentro se disputará en un recinto con capacidad para 72.000 espectadores y equipado con techo retráctil y climatización. Instalaciones del estadio de Atlanta donde la campeona hará su debut el 15 de junio, en Atlanta.

 Foto: EFE.

Chattanooga, Estados Unidos.- La FIFA transmitió este sábado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que espera un lleno en el estadio de Atlanta para el debut de la campeona de Europa ante Cabo Verde el lunes 15 de junio (18:00 horas CEST, -2 GMT).

Un estadio que cuenta con una capacidad de 72.000 espectadores, además de techo retráctil y climatización que paliará las condiciones meteorológicas adversas de temperatura y humedad de este Mundial.

Lleno previsto en Atlanta, aunque sin previsión del número de aficionados españoles que acudirán a las gradas.

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Para el segundo partido de la selección española, también en Atlanta, frente a Arabia Saudí, se espera una gran entrada gracias a la movilización de la afición saudí.

Y para el último partido de España en la fase de grupos, ante Uruguay en Guadalajara (México), la RFEF asegura que llenará los 48.000 asientos disponibles gracias a la alta demanda de entradas.

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Redacción web
Agencia EFE

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