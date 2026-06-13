FIFA espera lleno total para debut de España ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Chattanooga, Estados Unidos.- La FIFA transmitió este sábado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que espera un lleno en el estadio de Atlanta para el debut de la campeona de Europa ante Cabo Verde el lunes 15 de junio (18:00 horas CEST, -2 GMT).

Un estadio que cuenta con una capacidad de 72.000 espectadores, además de techo retráctil y climatización que paliará las condiciones meteorológicas adversas de temperatura y humedad de este Mundial.

Lleno previsto en Atlanta, aunque sin previsión del número de aficionados españoles que acudirán a las gradas.