Federación de Fútbol de Honduras confirma fecha de inicio de el FVS en la Liga Nacional

El dirigente señaló que la última fase de los preparativos es una sesión final en línea para cuerpos técnicos y capitanes de los 11 clubes de la primera división programada para el viernes 13 de marzo, directamente por especialistas de FIFA.​

San Pedro Sula, Honduras .- José Ernesto Mejía, secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, anuncia avances decisivos en la implementación del Football Video Support (FVS ), el sistema de videoarbitraje que debutará en la Liga Nacional el 22 de marzo de 2026 por la Jornada 14. Esta noticia llega tras más de un año de trabajo conjunto entre la FFH y la Liga, con 54 árbitros ya capacitados.

Mejía aclara que la FFH lideró la gestión para incluir a Honduras en el piloto FIFA de 16 países, pero la Liga asume los costos con la empresa española Quality, sin detalles económicos precisos. Además, reveló que los cambios en el formato de triangulares no se harán por reglas FIFA que prohíben modificaciones a mitad de torneo, priorizando seguridad jurídica.

El FVS , adaptado como apoyo de respaldo a los árbitros, promete reducir la presión sobre los colegiados y garantizar mayor justicia en las decisiones, con revisiones limitadas a cuatro oportunidades por partido solicitadas por entrenadores o capitanes. Otra de las situaciones que aclaró el abogado Mejía es que la Liga Nacional definirá los partidos iniciales para su estreno, optando por una implementación gradual y prudente en uno o pocos encuentros, evitando los cinco estadios de inmediato para aprender del proceso.

- LA ENTREVISTA -

¿Qué nuevas noticias nos puede dar respecto a esta implementación del FVS que va a darle un matiz diferente a la Liga Nacional de Honduras en cuanto al arbitraje?​​

Muy buenas noticias. Ayer (miércoles) por la noche recibimos un correo de los encargados del FVS en FIFA, confirmando que mañana, por la mañana, viernes 13 de marzo, se hará una capacitación en línea para cuerpos técnicos y capitanes. Una capacitación brindada directamente por los especialistas de FIFA para que los entrenadores y capitanes sepan cómo solicitar la asistencia del FVS.​

Ya la Liga Nacional nos ha comunicado y nosotros hemos comunicado formalmente a la FIFA que el VAR comienza el próximo sábado 22 de marzo. Dentro de 10 días el FVS será una realidad en Honduras. Está confirmado, tenemos 54 árbitros ya capacitados y el último paso es la capacitación que se dará mañana por parte de FIFA a cuerpos técnicos y capitanes.​ La Liga determinará qué partidos se incluirán en esa primera experiencia.

Estamos muy contentos porque hemos trabajado de la mano con la Liga Nacional, han dado toda la colaboración a la Federación. Recuerde que este es un proceso que lleva más de un año, liderado por la Federación, con todo el apoyo de la Liga Nacional. El FVS va a venir a quitarle un poco de presión a los árbitros y a hacer más justicia en los terrenos de juego.

O sea que no es en los cinco partidos de la jornada 14 que estará el FVS. ¿Cómo será ese tema?​

En la primera experiencia, que será el próximo 22 de marzo, muy probablemente no sea en los cinco estadios porque recuerde que es la primera, pero esa es una determinación que va a tomar la Liga Nacional y que la hará de conocimiento público en los próximos días. Probablemente comiencen con un partido que no sea tan complicado, recuerde que esto es nuevo, todos estamos aprendiendo, pero va a ser una determinación de la Liga Nacional si decide hacerle con un solo partido o en dos, tres o en los cinco. Yo creo que la Liga va a ir poco a poco también, con prudencia, como lo han hecho con esto. Lo importante, realmente, es que el 22 de marzo el FVS será una realidad en Honduras.

Ese es el último proceso, entiendo, en la capacitación para cuerpos técnicos. ¿Cuánto durará la capacitación?​

A diferencia de los cuerpos arbitrales, que tienen que tomar decisiones en el terreno de juego en milisegundos, en el caso de los entrenadores y capitanes, la capacitación es sobre cómo solicitar las oportunidades, las cuatro que le da el FVS por partido, cómo interactuar con los árbitros y cuándo lo pueden solicitar. Esa capacitación se puede dar en línea y, efectivamente, se va a dar en línea por parte de FIFA el día de mañana y solamente tiene una duración de dos horas, porque lo importante es que ellos sepan cómo solicitarlo, en qué ocasiones y qué es lo que ocurre.​

A diferencia de los árbitros, que tienen que ir a una pantalla, comunicarse con el técnico que está en España, etcétera. Así que esto es más sencillo y va a ser mucho más rápido. Dos horas, mañana, de nueve de la mañana a las once. La Liga está convocando ya a todos los cuerpos técnicos y a los capitanes. Esperemos que estén todos, es una asistencia obligatoria, porque esto es importante para todos, pero ese es el último paso para que ya comencemos con el FVS.​

Hay un tema que me gustaría despejarlo también.¿De cuánto más o menos es la inversión por partido o por temporada?​

Honduras fue incluido en el selecto grupo de 16 países del programa piloto de FIFA para ser parte del FVS, un logro del presidente Jorge Salomón. Pero el costo es un esfuerzo que hará la Liga Nacional, porque es un procedimiento que no es barato. Ellos contrataron directamente a la empresa que les va a proporcionar el servicio, que es Quality, una empresa española de la más prestigiosa en este tema, y eso lo está manejando la Liga Nacional.​

Ese es un esfuerzo que está haciendo la Liga Nacional para pagar honorarios, que por supuesto entiendo que también la Liga pues se lo trasladará a los clubes con temas de taquillas, etcétera. No conozco el dato, eso lo ha manejado la Liga Nacional con mucha discreción, pero sí le puedo decir que no es un sistema barato y eso es algo que la Liga Nacional le va a poder dar una mejor respuesta. Nosotros no estamos financiando el proyecto económicamente más que con toda la gestión, haber conseguido todo esto, y ya la Liga se va a encargar de hacer los pagos porque ellos fueron los que contrataron directamente a la empresa Quality.​

Sorteo en Triangulares del Clausura 2026 continuarán

Con respecto al tema del formato, tengo entendido que la Federación no aprobó el cambio que Liga Nacional le estaba haciendo a las Triangulares para este Clausura 2026. ¿Cómo quedó el tema?

Sí, efectivamente la Liga hizo unas modificaciones, se sometió a discusión con el Comité Ejecutivo y la razón es muy sencilla. El campeonato no puede cambiar sus reglas cuando se está desarrollando. Eso es por FIFA. Aparte de que no habría seguridad jurídica, hay un descenso de por medio, por lo tanto no era oportuno, aunque la Liga lo hacía con la mejor intención.​

Esto puede dar incluso a una eventual impugnación, pero independientemente de que hubiera una eventual impugnación, lo correcto es lo correcto y no se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de un campeonato. Por lo tanto, esas fueron las razones que dio la Federación y entiendo que en la Liga las aceptaron porque es lo lógico. Ocurrió en segunda también. Se puede cambiar a partir de junio, para la próxima temporada, pero no en medio.