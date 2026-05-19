Farioli señala el objetivo tras clasificar a la final, advierte a Motagua y, ¿seguirá en Marathón?

Uno de los grandes héroes de la clasificación verdolaga fue el argentino Brian Farioli , autor del único gol del conjunto dirigido por Pablo Lavallén y una de las principales figuras del equipo en esta recta final del campeonato, luego de haber pasado gran parte del torneo lesionado.

San Pedro Sula, Honduras.- El Marathón vivió una noche de ensueño este lunes en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, luego de empatar 1-1 ante Real España y sellar su boleto a la Gran Final del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras .

Además, confesó que tiene muchas ganas de disputar la final, ya que se la perdió el torneo pasado, aseguró que Marathón está “para campeón” y también se refirió a su futuro, dejando abierta la posibilidad de continuar en el club sampedrano, aunque reconoció que todavía debe conversar sobre su renovación de contrato.

Tras finalizar el clásico, Farioli habló en exclusiva con EL HERALDO y dejó claro que el grupo se fortaleció en medio de las críticas, polémicas y adversidades que enfrentaron durante el certamen. El mediocampista destacó la unión del plantel, aseguró que “no les entra una bala” ante los señalamientos sobre supuestos problemas internos y afirmó que ahora el objetivo es coronarse campeones.

Lesionado gran parte del torneo y volvés en la etapa más importante del campeonato. Hoy hay que destacar tu trabajo individual para lograr este objetivo.

Sí, la verdad que muy feliz, muy contento. Hicimos un gran laburo el partido pasado y este. Meternos en una final dos veces consecutivas no es normal, no es para cualquiera. Este equipo tiene unos huevos bárbaros, lo demostró. Cuando mucha gente nos tiró mierda, supimos arroparnos, supimos enfrentar las adversidades. Lógicamente, en lo personal, súper feliz porque Dios me da una final y la voy a ir a ganar.

¿Cómo se sale adelante cuando te expulsan a tu entrenador constantemente, cuando hay polémicas a lo interno del grupo?

Trabajo, es todo. Este equipo se brinda al máximo, al 100%. Tiene muchos huevos, es un equipo de una familia, literalmente. Mientras sigan cayendo piedras o cosas por el estilo, no pasa nada porque la verdad que este equipo está muy, muy compenetrado y es una familia. No nos entra una bala.

La gente decía que el equipo estaba desunido por problemas internos

No pasa nada. Ahora tenemos que ir a coronar, tenemos que ganar la final porque para eso estamos. Ya cumplimos un objetivo. Ya entramos en la Centroamericana, que eso era muy importante para el club y para nosotros también. Ahora tenemos que ir a cumplir el segundo objetivo.

No se te dio la final del torneo pasado ¿Hay revancha?

No sé si revancha. Claramente, es un partido que tengo muchas ganas de jugarlo porque me lo perdí el torneo pasado. Así que nada, vamos por eso.

Se tumbaron a los dos grandes, ¿vienen por un tercero?

Sí, sin duda tenemos que ganar.

¿Están para campeones?

Obvio que sí.

¿Y el cariño de la gente, cómo lo tomás?

Espectacular, la gente de primera, impecable.