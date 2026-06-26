Exjugadores de Motagua serán nuevo fichaje de sorprendente equipo de Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Los Lobos de la UPNFM están muy cerca de concretar dos incorporaciones de peso para afrontar el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. Marcelo Santos y Carlos "Zapatilla" Mejía, ambos con reciente paso por el FC Motagua, tienen un acuerdo verbal con la institución universitaria y todo apunta a que defenderán los colores del conjunto felino en la próxima campaña.
EL HERALDO conoció que las negociaciones entre las partes llegaron a buen puerto y únicamente restan detalles para oficializar la incorporación de los dos futbolistas. Tanto Santos como Mejía quedaron como agentes libres luego de no entrar en los planes del Motagua, que decidió no renovar sus respectivos contratos.
De acuerdo con la información obtenida por EL HERALDO, ambos jugadores tienen previsto presentarse el próximo lunes 29 de junio al inicio de la pretemporada del club felino, donde serán recibidos por el cuerpo técnico y comenzarán los trabajos de preparación para el Apertura.
Con estas dos incorporaciones prácticamente aseguradas, Lobos UPNFM continúa reforzando su plantel con futbolistas de experiencia y recorrido en el fútbol hondureño. La directiva confía en que Marcelo Santos y Carlos "Zapatilla" Mejía sean piezas clave para elevar el nivel competitivo del equipo y pelear por objetivos importantes en el próximo torneo.
A Lobos UPNFM ya llegaron Dayron Suazo, Marcelo Banegas, Luis Hurtado, Denis Rodas, Josué Villafranca, Samuel Elvir, Carter Bodden, Yefferson Inestroza, Moisés Rodríguez y Jorge Castrillo.