Espinel sobre momento de los jóvenes, regreso de Álvarez y ya piensa en clásico ante Motagua

Catacamas, Honduras.- Eduardo Espinel salió muy satisfecho del estadio Rubén Guifarro luego del importante triunfo que firmó Olimpia sobre Juticalpa por la segunda fecha del Apertura 2026. El técnico de los albos atendió la rueda de prensa tras el encuentro y valoró el gran esfuerzo de sus dirigidos con las altas temperaturas en Olancho y el desgaste de los últimos partidos.

También habló del jovencito Jeremy Rodríguez, que volvió a marcar y ya lleva tres dianas en este arranque del torneo. Por otro lado, confirmó que Jorge Álvarez podría tener minutos en la próxima cita, en el clásico contra Motagua. Tres puntos en Catacamas "Lo que más rescato es el esfuerzo. No era fácil jugar a esta hora, con el esfuerzo que hizo el equipo jugando hace tres días, era muy importante sostener lo físico. Creo que por momentos tuvimos el ritmo y parecía que nos podíamos caer en la parte última del partido, pero tuvimos que hacer cambios. Es lógico. No se puede sostener el ritmo con la temperatura en la que se jugó, el ritmo que venimos teniendo desde que arrancó el torneo, no hemos podido descansar más de tres días". Sensaciones "Contento con el objetivo que era ganar ante un rival que seguramente sacará muchos puntos de local y de visita. Tiene jugadores de mucha jerarquía y se está armando. Pudimos lograr el objetivo que era lo más importante".