¡España, a octavos! Posible camino hasta la Gran Final del Mundial 2026

California, Estados Unidos.- España acabó con todas las dudas alrededor de los resultados cosechados en la Fase de Grupos, ganándole con autoridad a Austria y tomando ritmo de cara a las fases finales del Mundial 2026.​​​​ Con boleto en mano, el rival de "La Roja" saldrá del enfrentamiento entre Portugal y Croacia de este jueves 02 de julio, dos selecciones contra las que ya se ha cruzado en los últimos años.

Antecedentes de España vs Portugal y Croacia

La creación de la UEFA Nations League ha sido una de las decisiones más cuestionables en el mundo del fútbol, pero no podemos negar que si nos ha regalado partidos de altos quilates, como la final de 2025; donde España y Portugal se vieron las caras.

En aquella ocasión, los lusos se impusieron a los españoles luego de igualar 2-2 en 120 minutos y caer derrotados en la tanda de penales, pero no es la única final de este torneo que España ha disputado, puesto que en 2023; si lograron hacerse con el título en otra definición desde los once pasos, precisamente contra Croacia, selección a la cual también le ganaron en las últimas dos Eurocopas.

Posibles rivales para cuartos, semifinales y la Gran Final

En caso de avanzar a la siguiente ronda, los Cuartos de Final, el rival de España sería la selección ganadora del Estados Unidos vs Bélgica, dos países que ya ha enfrentado en mundiales anteriores. A los norteamericanos los vencieron hace 76 años, en el Mundial de 1950 por 3-1, mientras que con Bélgica se vieron las caras en la Fase de Grupos de Italia 1990, llevándose la victoria por la mínima (2-1).

Ya en semifinales, instancia en la que España solo ha estado una vez, se encontraría con el equipo victorioso de los cruces entre Francia-Paraguay / Marruecos-Canadá, naciones contra las que también posee cierto pasado mundialista: Alemania 2006 (Francia 3-1 España), Sudáfrica 2010 (España 1-0 Paraguay) y Qatar 2022 (Victoria de Marruecos en la tanda de penales tras empatar 0-0 en 120 minutos).