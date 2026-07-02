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Tabla de goleadores Mundial 2026: Messi y Mbappé acechados por inesperado jugador de España

Esta es la última actualización de la tabla de máximos goleadores del Mundial 2026

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 15:03
Tabla de goleadores Mundial 2026: Messi y Mbappé acechados por inesperado jugador de España
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Inesperado jugador de España se mete en el top que comandan Messi y Mbappé. Así marcha la tabla de máximos goleadores del Mundial 2026.

 Fotos: EFE.
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25 - Riyad Mahrez — Argelia — 2 goles.
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24 - Ermin Mahmic — Bosnia y Herzegovina — 2 goles.
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23 - Cristiano Ronaldo — Portugal — 2 goles. Tiene pendiente su partido de octavos de final ante Croacia.
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22 - Raúl Jiménez — México — 2 goles. Anotó en el triunfo 2-0 sobre Ecuador en los octavos de final.
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21 - Romelu Lukaku — Bélgica — 2 goles. Marcó en la remontada 3-2 sobre Senegal en los octavos de final.
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20 - Johan Manzambi — Suiza — 3 goles.
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19 - Yoane Wissa — República Democrática del Congo — 3 goles.
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18 - Brian Brobbey — Países Bajos — 3 goles.
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17 - Cody Gakpo — Países Bajos — 3 goles.
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16 - Elijah Just — Nueva Zelanda — 3 goles.
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15 - Ismael Saibari — Marruecos — 3 goles.
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14 - Jonathan David — Canadá — 3 goles.
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13 - Matheus Cunha — Brasil — 3 goles.
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12 - Deniz Undav — Alemania — 3 goles.
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11 - Kai Havertz — Alemania — 3 goles.
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10 - Julián Quiñones — México — 3 goles. Anotó en el triunfo 2-0 sobre Ecuador en los octavos de final.
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9 - Folarin Balogun — Estados Unidos — 3 goles. Marcó un gol en la victoria 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en los octavos de final, aunque terminó expulsado.
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8 - Ismaïla Sarr — Senegal — 4 goles. Anotó un gol en la derrota 3-2 frente a Bélgica en los octavos de final.
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7 - Ousmane Dembélé — Francia — 4 goles en el Mundial 2026.
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6 - Mikel Oyarzabal — España — 4 goles. El delantero español marcó un doblete ante Arabia Saudita en la fase de grupos y este jueves volvió a firmar otro doblete en la goleada 3-0 sobre Austria en los octavos de final.
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5 - Vinícius Júnior — Brasil — 4 goles en el Mundial 2026.
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4 - Erling Haaland — Noruega — 5 goles. Marcó el tanto del triunfo 2-1 frente a Costa de Marfil en los octavos de final.
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3 - Harry Kane — Inglaterra — 5 goles. El inglés anotó un doblete en la remontada 2-1 sobre República Democrática del Congo en los octavos de final.
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2 - Kylian Mbappé — Francia — 6 goles. Marcó un doblete en la victoria 3-0 sobre Suecia en los octavos de final.
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1 - Lionel Messi — Argentina — 6 goles. El argentino jugará su partido de octavos de final ante Cabo Verde el viernes 3 de julio.
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