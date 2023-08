“Es contra Olimpia que se van a enfrentar, no contra cualquier equipo”: Brayan Moya previo al clásico

La “Bestia” también le respondió a Luis Vega, defensa del Motagua y aseveró que Pedro Troglio es una baja sensible para este duelo ante el “Ciclón”.

¿Qué tanto afecta no tener a Pedro Troglio en el banquillo?

Nosotros estamos bien, mentalmente estamos preparado y sabemos que los partidos que ya pasaron no podemos hacer nada. Estamos trabajando, felices y tenemos esperanzas internacionales, somos un equipo que grande que podemos pelear por cualquier cosa.

Creo que algún aspecto nos va a afectar, porque él siempre nos está presionando ahí, no es como que esté otra persona a cargo, vamos a tratar de hacer todo lo que nos dice previo al juego y estoy trabajando fuerte todos los días para poder volver y ser titular próximamente.

Ellos llegan bien anímicamente y vienen en buen momento, respetamos lo que están pasando, pero también es contra Olimpia que se van a enfrentar, no contra cualquier otro equipo. Sabemos que nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos y buscar pelear siempre.

Es un clásico, se tiene que ganar. Nosotros un día nos propusimos no perder más contra Motagua, creo que podemos hacer eso mañana y queremos estar en la cima y es un orgullo ganar un clásico.

Siete partidos sin perder contra Motagua

No recuerdo muy bien, parece que en una semifinal, pero desde esa vez nos propusimos no perder un partido de esos, yo como olimpista me duele bastante perder contra ese equipo.

¿Está de mal humor el grupo por las derrotas en Copa Centroamericana?

Sí, no estamos acostumbrados a estar en esa situación, siempre pasa y a veces hay que tomar un baño de humildad para sobrepasar esas cosas.