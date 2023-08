“Tenemos a los mejores defensores del campeonato”: Auzmendi lanza advertencia previo al clásico

Previo al compromiso habló Agustín Auzmendi , quien aseveró que para el clásico no hay equipos favoritos. No obstante, el argentino llega confiado ya que Motagua tiene a los mejores defensas del país, según sus declaraciones.

Por otra parte, aseveró que no le preocupa el no haberse estrenado con su nuevo club en el Apertura 2023 y explica lo que le han dicho sus compañeros sobre el clásico.

Es una semana linda, con ganas de que llegue el partido, la ansiedad de vivir un primer clásico para mí es nueva, con muchas ganas de afrontar el partido. Con respeto a los goles, estoy muy tranquilos, ya que he estado aportando de otro lado con asistencias, pero estoy tranquilo sabiendo que los goles van a llegar.

¿Le ha afectado el no haber celebrado en el presente certamen?

Los clásicos con partidos aparte y por más que un equipo llegue mejor que el otro, en los clásicos todo se equipara porque juegan el partido de su vida. Mis compañeros me han hablado del clásico, con estadio repleto, con la afición nuestra apoyando como lo viene haciendo.

Como dije anteriormente, en los clásicos no hay favoritos, son partidos aparte. Creo que el partido va a ser muy duro, nadie va a regalar nada y esperemos que seamos los ganadores.

¿Cómo ha sentido el apoyo de la afición de Motagua en estos primeros meses?

Estoy tranquilo, la gente me ha demostrado que todavía me bancan, me demuestran cariño por redes sociales y deseándome que pronto llegue el gol. Para uno de delantero convertir siempre es algo es muy lindo.

¿Qué destaca del Motagua en estos primeros partidos entre Liga Nacional y Copa Centroamericana?