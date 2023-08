Ninrod Medina palpita el clásico contra Olimpia y confirma fichaje para Motagua

Wesly Decas se reporta el día de mañana (viernes). Hoy le iban a hacer una serie de exámenes en San Pedro Sula y es parte de la nómina del equipo, se renueva, no es fichaje, porque ya estaba en el equipo. Se renovó en último momento.

Críticas al trabajo con Motagua

No hay una semana que no se hable de esto, que si hay mérito, no hay mérito, que esto ha sido por suerte; así ha sido. A mí no me pasa, yo ando tranquilo, hago mi trabajo. Además, no quiero sonar prepotente porque no me afecta un comentario de mala fe. Pero cuando tal vez das algún comentario negativo, me pone en atención cuando uno dentro del medio que sabe. Me pueden decir que Ninrod es mal técnico, yo te lo puedo aceptar, pero no te puedo aceptar que Ninrod no está trabajando, que no tiene idea, eso no lo acepto. Por acá han llegado entrenadores que tienen mejor currículum que uno y han logrado menos cosas que uno, pero ahí vamos fortaleciendo.