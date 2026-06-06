Insólito error: ponen "Bombón Asesino" en lugar del himno argentino antes del partido contra Honduras

Texas, Estados Unidos.- Lo que debía ser un solemne acto protocolario antes del amistoso entre Argentina y Honduras terminó convirtiéndose en una escena tan curiosa como viral. En el Kyle Field de Texas, el público y los futbolistas argentinos quedaron desconcertados cuando, al momento de interpretar el himno albiceleste, los altavoces del estadio reprodujeron una canción completamente distinta.

En lugar de las notas del himno nacional argentino, comenzó a sonar “Bombón Asesino”, uno de los temas más populares de la agrupación Los Palmeras. El inesperado error tomó por sorpresa a los jugadores, quienes reaccionaron con miradas de asombro y gestos de confusión mientras intentaban comprender lo que ocurría.

Las cámaras captaron el momento exacto en que varios integrantes de la selección voltearon a ver a sus compañeros y al entorno, mientras en las gradas algunos aficionados reaccionaban entre risas y gritos de desacuerdo para alertar que se habían equivocado.

Aunque el error fue corregido en cuestión de segundos, el incidente ya había llamado la atención de los presentes y de quienes seguían la transmisión del encuentro. Posteriormente, el protocolo continuó con normalidad y el himno argentino fue interpretado correctamente antes del inicio del partido.

Las imágenes del peculiar episodio no tardaron en circular en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron videos, memes y comentarios sobre la confusión ocurrida en la previa del compromiso entre argentinos y hondureños.

Lo que comenzó como un simple error de audio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada, dando de qué hablar mucho antes de que el balón empezara a rodar.



Finalmente el encuentro culminó con un marcador a favor de los argentinos, quienes vencieron sin dificultad a la escuadra catracha 2-0.