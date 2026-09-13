Erick Puerto anota su segundo gol con el Bate Borisov de Bielorussia

Borísov, Bielorussia .- ¡Lo celebra Puerto Cortés! Erick Puerto anotó su segundo gol en Europa en el empate 2-2 entre el Bate Borisov y el Naftan Novopolotsk por la fecha 22 de la liga de Bielorussia.

El delantero hondureño había pasado casi un mes sin anotar gol desde el primero que fue el 15 de agosto en el triunfo 1-0 ante Vitebsk por la fecha 18.

Sin embargo, esa mala racha se acabó este domingo tras anotar un nuevo gol. El Bate Borisov llegaba obligado a ganar para alejarse en los puestos del descenso y a penas al minuto 13' su compañero Neskoromnyi anotó el 1-0.

Y en el minuto 38', el ex Platense aprovechó una gran jugada colectiva que terminó con un rezago de Yuriy Kovalev y Erick Puerto tuvo que arriesgar el físico para marcar su segundo tanto y mismo del juego.

El hondureño de 24 años se lanzó para llegar al balón, a pesar de que terminó chocando fuertemente con el portero rival y así anotar el 2-0 del partido antes del descanso.

Pero la alegría se esfumó en el complemente para el hondureño y los aficionados del Bate Borisov. El equipo visitante descontó de penal al 59' con gol de Marlen Aimanov y terminó empatando cuatro minutos después con anotación de Andrey Stefanishin.

El marcador no se movió y ambos se reparten puntos, un resultado que no favorece a ninguno. Bate Borisov quedó en el puesto 13° con 18 puntos y el Naftan seguirá en el último puesto 16° con 11 unidades. El equipo del hondureño solo está a un puesto del descenso a falta de ocho fechas.