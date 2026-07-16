Erick Puerto y el BATE Borisov, sellan boleto a segunda ronda de Conference League

San Pedro Sula, Honduras.- El futbolista hondureño Erick Puerto dio su primer paso firme en el fútbol europeo. El delantero logró clasificar con el BATE Borisov de Bielorrusia a la segunda ronda de clasificación de la UEFA Conference League, luego de superar en la tanda de penales al AF Elbasani de Albania tras una reñida serie.

Puerto fue titular en los dos compromisos de la eliminatoria y volvió a responder con una actuación sólida en la zaga del conjunto bielorruso. El catracho se ha ganado la confianza del cuerpo técnico desde su llegada y continúa sumando minutos en una de las competiciones más importantes del continente. En este encuentro salió al minuto 59.

Ahora, el siguiente desafío del BATE Borisov será frente al Sion de Suiza, uno de los clubes con mayor tradición del fútbol suizo. La serie representará una prueba de mayor exigencia para el equipo del hondureño, que buscará seguir avanzando en su camino hacia la fase principal de la UEFA Conference League.

Yio Puerto fue anunciado como nuevo futbolista del BATE Borisov en junio de este año, convirtiéndose en uno de los pocos hondureños en militar en la liga de Bielorrusia. El defensor dio el salto al fútbol europeo tras dos destacados campeonatos con el Platense de Puerto Cortés.

Con la clasificación consumada, Puerto escribió su primer capítulo importante en su carrera internacional. El atacante hondureño tendrá ahora la oportunidad de medirse ante un rival de mayor jerarquía como el Sion, con la ilusión de mantener vivo el sueño de disputar la fase de grupos de la UEFA Conference League y seguir dejando en alto el nombre de Honduras en Europa.