Equipos de Liga Nacional definen inicio de pretemporada: ¿Cuándo arrancan Olimpia y Motagua?

Tegucigalpa, Honduras.- La Copa del Mundo de United 2026 está en su auge, pero los equipos de la Liga Nacional de Honduras tienen claros sus objetivos y por eso ya planifican sus pretemporadas. Clubes como: Motagua, Marathón y Olimpia deberán exigirse al doble porque en este segundo semestre de 2026 tendrán mayor competencia de lo habitual.

Otros en su caso intentarán meterse a una final, liguilla o dejar un buen colchón de puntos para la tabla general. La ambición El campeón nacional es muy grande y es por eso que serán los primeros que iniciarán los trabajos precompetitivos. El domingo 14 de junio sus jugadores iniciarán los trabajos pre competitivos y el lunes se comenzarán a poner en condición física. La UPNFM también comenzará su actividad el próximo lunes, mientras que la gran mayoría (Real España, Marathón, Olimpia, Olancho FC, CD Choloma, Juticalpa y el recién ascendido Estrella Roja) arrancan trabajos el lunes 22 de junio.