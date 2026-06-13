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Equipos de Liga Nacional definen inicio de pretemporada: ¿Cuándo arrancan Olimpia y Motagua?

El torneo Apertura 2026 iniciará entre el 24 y 26 de julio y los clubes deben estar en tono para la travesía que se les viene

  • Actualizado: 13 de junio de 2026 a las 18:16
Equipos de Liga Nacional definen inicio de pretemporada: ¿Cuándo arrancan Olimpia y Motagua?

Los últimos en comenzar pretemporada son Génesis FC y el Platense.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- La Copa del Mundo de United 2026 está en su auge, pero los equipos de la Liga Nacional de Honduras tienen claros sus objetivos y por eso ya planifican sus pretemporadas.

Clubes como: Motagua, Marathón y Olimpia deberán exigirse al doble porque en este segundo semestre de 2026 tendrán mayor competencia de lo habitual.

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Otros en su caso intentarán meterse a una final, liguilla o dejar un buen colchón de puntos para la tabla general.

La ambición El campeón nacional es muy grande y es por eso que serán los primeros que iniciarán los trabajos precompetitivos.

El domingo 14 de junio sus jugadores iniciarán los trabajos pre competitivos y el lunes se comenzarán a poner en condición física.

La UPNFM también comenzará su actividad el próximo lunes, mientras que la gran mayoría (Real España, Marathón, Olimpia, Olancho FC, CD Choloma, Juticalpa y el recién ascendido Estrella Roja) arrancan trabajos el lunes 22 de junio.

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Los últimos en comenzar pretemporada son Génesis FC y el Platense.

El torneo Apertura 2026 iniciará entre el 24 y 26 de julio y los clubes deben estar en tono para la travesía que se les viene.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

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