Equipo de Liga Nacional sufre y queda varado por protestas de militantes del Partido Liberal

Talanga, Honduras.- El bus del Olancho FC tuvo que ser detenido este viernes debido a una huelga de manifestantes en el municipio de Talanga, Francisco Morazán. El equipo pampero se desplazaba rumbo a San Pedro Sula cuando se encontró con el bloqueo en la carretera que conduce hacia Tegucigalpa, lo que obligó a frenar su trayecto.

EL HERALDO tuvo acceso a fotografías del momento en el que el autobús del conjunto olanchano quedó varado por la protesta, donde un grupo de militantes del Partido Liberal mantenía cerrada la vía. La manifestación impidió el libre tránsito de vehículos, generando complicaciones en la planificación del viaje del club previo a su debut en el torneo.