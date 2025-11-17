Eliminatoria de Concacaf: Honduras va por el milagro y gigante podría ser eliminada del Mundial 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La última fecha de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 promete ser una auténtica montaña rusa emocional. Con Estados Unidos, México y Canadá ya clasificados por su condición de anfitriones, el resto de las selecciones sigue librando una batalla feroz por los boletos restantes a la Copa del Mundo. Hasta el momento nadie tiene el boleto asegurado y, en una jornada donde todos jugarán a la misma hora, cualquier gol o resultado en otra cancha puede reescribir la historia en segundos en cualquiera de los tres grupos.

Los grupos llegan al cierre con realidades distintas, pero con un denominador común: el dramatismo. En el Grupo A, Panamá y Surinam mantienen vivo el sueño mundialista y se ven obligados a ganar para no depender de nadie. En el B, el cara a cara entre Jamaica y Curazao será prácticamente una final anticipada. Y en el C, tres selecciones –Honduras, Haití y Costa Rica– pelean por un solo pasaje directo y, en el peor de los casos, por no quedar relegadas de la repesca. Mientras tanto, el formato vuelve todo más tenso: clasifican directamente los líderes de cada grupo y los dos mejores segundos acceden al Repechaje Intercontinental. Si hoy terminara la competencia, los clasificados serían Surinam, Curazao y Honduras, mientras que Panamá y Jamaica obtendrían los cupos a la repesca, pero la pelota aún debe rodar... y todo puede cambiar.

Calendario de la última jornada de la Eliminatoria de Concacaf

La sexta y última jornada de esta fase final se disputará el martes 18 de noviembre, con todos los encuentros programados para las 7:00 PM hora de Centroamérica y 8:00 p.m. en Panamá. Seis partidos, seis canchas y un mismo objetivo: sobrevivir. -Grupo A​​​​​​- Panamá vs. El Salvador – Estadio Rommel Fernández Guatemala vs. Surinam – Estadio El Trébol Panamá debe ganar y esperar; Surinam, hoy líder, buscará cerrar su clasificación en una visita complicada a Guatemala. -Grupo B- Jamaica vs. Curazao – Independence Park Trinidad y Tobago vs. Bermudas – Estadio Hasely Crawford

Jamaica y Curazao juegan una auténtica final: el que gane se perfila al Mundial; el que pierda puede quedarse incluso sin repesca. -Grupo C- Costa Rica vs. Honduras – INS Estadio (antes Estadio Nacional) Haití vs. Nicaragua – Estadio Ergilio Hato Un grupo de locos. Honduras llega con ventaja, pero Costa Rica y Haití aún tienen opciones matemáticas de meterse entre los mejores.

Criterios de desempate en Concacaf

En caso de igualdad de puntos, Concacaf aplicará los siguientes criterios para definir posiciones: - Diferencia de gol general: - Goles anotados - Desempeño entre los equipos empatados (puntos, diferencia y goles en duelos directos) - Puntuación de Fair Play - Sorteo