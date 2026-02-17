  1. Inicio
El famoso surfista Kurt Van Dyke fue asesinado en su casa en Costa Rica

Van Dyke se encontraba junto a su novia cuando fueron atacados y asaltados por dos hombres, la mujer sobrevivió y llevada al hospital por sus heridas

Van Dyke tenía años viviendo en Costa Rica y era dueño de un hostal.

Foto: Facebook/ Kurt Van Dyke

Limón, Costa Rica.- El surfista estadounidense Kurt Van Dyke fue brutalmente asesinado la noche del sábado 14 de febrero en el interior de su casa en Costa Rica, en la provincia de Limón.

Según el reporte de las autoridades, el cuerpo de Van Dyke mostraba signos de haber sido estrangulado y con múltiples heridas de arma blanca, en lo que se presume fue un violento asalto a su domicilio.

La policía de Costa Rica detalló que el cadáver del surfista fue hallado debajo de una cama, cubierto con una sábana y con signos de evidente violencia.

La información proporcionada por las autoridades indica que Van Dyke se encontraba junto a su novia, una mujer costarricense de 31 años identificada con el apellido Arroyo, cuando dos hombres armados irrumpieron en la vivienda.

La mujer, que logró sobrevivir al ataque, relató que los atacantes la ataron con bridas mientras tomaba una ducha.

Los delincuentes se llevaron objetos de valor y escaparon a bordo del vehículo de Van Dyke.

Hasta el momento, las autoridades no han realizado arrestos y continúan llevando a cabo las investigaciones correspondientes para intentar identificar a los responsables del crimen.

