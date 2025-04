Eduardo Espinel tras empate lanza advertencia previo al clásico capitalino

Tegucigalpa, Honduras.- Eduardo Espinel ha dejado ir nueve de los últimos 12 puntos, esto en cuatro duelos, algo que no le ha permitido quedarse con el liderato antes de tiempo, como lo hacía Pedro Troglio, por ejemplo. El entrenador uruguayo compareció en conferencia de prensa tras el 1-1 ante Victoria y si hay algo en él es que en su análisis, nunca el rival los superó.

"La valoración del partido no es buena desde el punto de vista del resultado, porque no es lo que queríamos conseguir, ni lo que merecíamos. El fútbol no es de merecimientos, sino de meter el balón en el arco y creo que el resultado fue malo para nosotros, pero no el partido porque tuvimos la intención de juego, dominio del balón y todas las oportunidades, mucha bronca por el resultado", manifestó.