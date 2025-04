Espinel atiza por planteamiento del Real España y la perdida de tiempo en el fútbol de Honduras

"Conforme con el resultado no estoy, porque no merecíamos solamente quedarnos con un solo punto. Somos Olimpia y queremos ganar todos los partidos, planificamos para ganar siempre. En el desarrollo del encuentro creo que, al menos de mi interpretación, hubo un solo equipo que quiso ganar el partido", comenzó diciendo.

Y luego comenzó a arrear. "Se volvió a repetir cosas que se vienen repitiendo en el campeonato, el tiempo, y tantas preguntas que hacen ustedes a veces que no se puede mejorar el fútbol, de esta manera no. Si los dos mejores equipos, creo que jugamos 50 minutos efectivos de 90, es jodido, pero conforme con lo expuesto por los jugadores, siempre se quiso ganar, a veces jugamos un poco mejor que otros partidos, pero en líneas generales quedó de manifiesto que éramos el equipo que quería ganar el partido".

Sin quitar el dedo del reglón, Espinel continuó opinando sobre el tema de la pérdida deliberada de tiempo que hacen los clubes en los partidos de la Liga Nacional. "El fútbol se hace lento por eso, en el primer tiempo fue lento por las situaciones que se daban", arguyó.

"Nunca me había pasado que cayeran (jugadores) al suelo para que el entrenador dieran órdenes y fueran a la banca a recibirlas. Nunca había visto una cosa igual, pero tengo que acostumbrarme ¿no? son de las cosas que no me he acostumbrado porque uno quiere jugar, Olimpia está demostrado que no importa el resultado, incluso ganando, muchas veces se ha visto que queremos jugar y de esa manera quisiera el ritmo, si hay una falta tocamos rápido, yo creo que va un poco por ahí...", se refirió.

Abordado si desea romper el patrón del fútbol hondureño que es demasiado lento. "Yo no quiero romper nada, solo quiero que mejoren las cosas. Cada uno poner de lo suyo, no soy quien... no quiero cambiar el fútbol, a lo mejor ni capacidad tengo para cambiarlo, pero intentamos dentro de lo que creemos que se puede mejorar. No pasa por mi cabeza que quiero romper el paradigma de lo que es el fútbol hondureño, a lo mejor me tengo que adaptar yo".

¿Siente molestia por la lentitud en el fútbol hondureño?, le preguntaron. "Todos a veces hemos hecho tiempo porque vamos ganando y nos sirve para enfriar el partido, vos podes hacerlo una vez, pero ya que sea como una metodología de juego en el fútbol hondureño... no sé, tanto que se ha hablado este tema de cómo podemos mejorar, no le veo explicación. ¿Qué ganamos con eso?".

Y siguió. "Pasó el partido pasado con este equipo, que perdía el tiempo. Para mejorar el fútbol tiene que ser siempre activo, que la gente disfrute como hoy en el segundo tiempo de un equipo que iba por un lado y por el otro, si vos entrenas así seguramente habrá muchos mejores jugadores en todos los equipos".

"Es en líneas generales, miro los partidos y veo la lentitud de juego, no es solamente contra Olimpia. Hay que animarse a jugar, hay que ser intenso, hay que proponer, no solamente van a crecer los jugadores sino que también los técnicos porque tienen que proponer tareas a los jugadores, porque si no entrenamos mejor toda la semana a tirarnos al piso y a hacer el tiempo o a hacer señas de afuera (para hacer tiempo)...", decía una y otra vez Eduardo Espinel.