Eduardo Espinel adelanta fichaje en Olimpia y confirma lesión de uno de sus nuevos refuerzos

Tegucigalpa, Honduras.- Eduardo Espinel habló antes del viaje de Olimpia a Estados Unidos, donde enfrentará al Houston Dynamo y FC Cincinnati, y dejó varias noticias importantes. El entrenador uruguayo confirmó que el club cerró un nuevo fichaje para reforzar el plantel, aunque evitó revelar su nombre. Además, informó una baja sensible tras la lesión de Kilmar Peña, quien sufrió la fractura durante el entrenamiento del miércoles. El estratega albo también explicó que los nuevos refuerzos no pudieron integrarse a la delegación debido a inconvenientes con el trámite de sus visas, situación que les impidió viajar junto al resto del equipo. Espinel confía en que el problema se resuelva en los próximos días para contar con todas sus incorporaciones de cara a los desafíos del semestre.

Más allá de la actualidad de Olimpia, el técnico lanzó un fuerte mensaje sobre el desarrollo del fútbol hondureño. Espinel cuestionó que se priorice la llegada de jóvenes futbolistas formados en el extranjero mientras, a su juicio, no se brinda la misma oportunidad a quienes se desarrollan en el país. Además, sorprendió al revelar que no sigue el Mundial 2026 que se disputa actualmente.

Conferencia de Eduardo Espinel

En Honduras no se apoya el talento local y se trae de afuera: "Creo que hay jóvenes, y jóvenes muy buenos, nosotros lo hemos demostrado en reservas, aquí hay un tema, se les da muchas condiciones a los jóvenes que vienen de afuera que no tienen pasado en el fútbol local y les dan todas las condiciones y no se les da las condiciones a los chicos que la están luchando aquí desde hace tiempo; creo que hay que invertir más en el fútbol local y no despilfarrar dinero cuando se van de viaje, cuando andan en otros países, entonces, juntemos ese dinero y démoselo a los clubes locales y denle las condiciones a los chicos de acá y van a salir muchos chicos", lanzó el timonel merengue. Y agregó: "Este es un tema de organización y proyecto a nivel local y no darle tanta prioridad a la Selección en definitiva porque lo más importante es el fútbol local, es la historia, lo que me han hecho conocer de grandes jugadores que han salido del fútbol local y no del exterior. Hay que potenciar más de lo que se potencia el fútbol local". Necesidad de fortalecer los procesos de formación: "En un fútbol pobre como el uruguayo y hondureño es vender jugadores porque no va la gente a los estadios, hay pocos patrocinadores. Hay que trabajar a los jóvenes para que les den rédito a los clubes. Nosotros tenemos los ejemplos, si bien no fue únicamente mérito nuestro, tenemos a Moncada y Julián Martínez. José Pinto no se había ido nunca de acá y se fue ahora. Y eso porque hay un trabajo continuo que se ha hecho desde el punto de vista del mejoramiento del jugador y que el jugador ha entendido que trabajando puede mejorar. Hoy, en un año y medio, se han ido muchos jugadores de Olimpia hacia el exterior. Y eso no es casualidad. Cuando hacía cinco años no se iba nadie". No hay bases de formación en Honduras: "Entonces, no es que lo inventamos nosotros ni que decimos que hay que trabajar así. Hemos tenido una escuela de formación en Uruguay que nos ha demostrado que la única manera de generar situaciones económicas para los clubes es formando jugadores desde una Sub-15 o una Sub-14. Acá no hay una competencia Sub-15 o Sub-14. De hecho, no sé qué jugadores Sub-15 o Sub-13 hay en Olimpia, no sé dónde compiten. Entonces, si no hay una competencia donde ellos se proyecten y las condiciones de trabajo que debe tener un jugador joven, es imposible que salgan jugadores para el futuro de una selección". ¿Está Olimpia para pelear los tres títulos? "Yo siempre soy positivo y siempre me costó todo en la vida, desde el punto de vista futbolístico y familiar. Cada cosa que conseguí, la conseguí con mucho esfuerzo y mucha tenacidad. A mí nadie me regaló nada. Vengo de una familia muy humilde y si hoy estoy dirigiendo al equipo más grande de Centroamérica es porque me ha roto el que les conté. Eso quiero transmitirlo a cada plantel que dirijo. Hoy, no importa quién esté, siempre nos gusta tener mucho más, pero contamos con un grupo de jugadores que nos ha demostrado que tiene hambre de salir adelante. Yo trabajo con ellos todos los días y me ilusiono. Y como yo me ilusiono, quiero que también lo haga la gente. Vamos a hacer lo imposible por conseguir alegrías porque es un deber, pero sobre todas las cosas nunca vamos a poner excusas. Si queremos un plantel más amplio, sí. Si queremos algún jugador de más experiencia, también. Pero con lo que tenemos vamos a hacer lo imposible por alcanzar los objetivos".