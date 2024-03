Eddie Hernández y su vida en la India: Cultura y sus momentos duros

NUEVA DELHI, INDIA.- En la India anda suelto el peligroso “Cañonero de Aguán”, que en las últimas jornadas ha anotado goles en ráfaga para Mohammeddan SC, sus tantos tienen a su club a las puertas de un ansiado ascenso a la primera división, Eddie Hernández vive momentos felices debido a su idilio con el gol, actualmente ocupa la segunda posición de la tabla de artilleros, y en exclusiva, el ariete le contó EL HERALDO sobre su vida en tierras hindúes. Entre los temas que se abordaron están: la belleza del país, sus comidas, la vida en solitario y por supuesto, la Selección Nacional de Honduras. “Este momento me hace sentir muy bien, estoy feliz, orgulloso del trabajo que he hecho, obviamente es producto del trabajo grupal que realizamos con los compañeros, sin ellos nada es posible, la satisfacción es grande al ver el gran torneo que estoy teniendo acá en la India, espero continuar con esa racha, el torneo aún no concluye, faltan 4 partidos por disputar y estoy deseoso de seguir con este ritmo y así, poder concretar el objetivo de jugar en la Superliga”, expresó el exseleccionado nacional. Eddie Gabriel viene encendido y no se cansa de anotar, hasta el momento se ubica como escolta del máximo goleador del torneo, sus 13 anotaciones en 18 encuentros representan su aportación al club, que les tiene ubicados en el primer lugar de la tabla con 47 puntos a 8 de distancia del sublíder, la cercanía al gol es un momento dulce para cualquier delantero, el futbolista hondureño de 33 años no es la excepción. “Siempre que ingreso a la cancha lo hago convencido de que voy a anotar, nosotros como delanteros tenemos eso de especial, cuando agarramos una racha nos llenamos de confianza y nos desenvolvemos mejor. Personalmente trabajo con la mentalidad de convertir y aquí se me ha dado en un muy buen número, mérito también para mis compañeros y el equipo que me ponen en posición de convertir”, indicó el ex Motagua.

Los sacrificios que conlleva la vida del futbolista son grandes, después de los abrazos, aplausos y muestras de afecto antes, durante y después de los partidos, todo esto desaparece al llegar a su residencia. Eddie Hernández extraña de sobremanera a su familia, pese a las satisfacciones que da el fútbol, la parte más importante de su vida se encuentra en el otro lado del mundo. “No es nada fácil estar solo, me duele estar lejos de mi familia, de mi país, he pasado momentos muy difíciles después de las prácticas o partidos y al volver a casa, duele el no tener con quien platicar, el no poder abrazar a mis hijos, el que no me reciba mi esposa es muy complicado, pero mi fortaleza en mis horas bajas ha sido Dios, llevo prácticamente 7 meses acá y Dios ha sido mi refugio, me ha guardado de cualquier pensamiento negativo, me he querido regresar muchas veces y él me dice que este sacrificio valdrá la pena para mí y la familia”, señaló Hernández.

Cultura hindú

“La verdad es que no he tenido ningún problema, con respecto a la religión ellos respetan mis creencias y nunca han buscado limitarme o imponerme nada, con el tema de las comidas no he tenido ningún problema, a mí me encanta comer comida picante, lo he disfrutado, me encanta su cocina y me sorprendí mucho al llegar acá, al comprobar que su gastronomía es especial, he disfrutado de esta nueva manera de comer”, contó Hernández sobre los alimentos en Asia.

Selección Nacional

¿Tenía esperanzas de ser convocado a este partido ante Costa Rica? “La verdad es que no, le estaría diciendo mentiras si le dijera que tenía esperanzas, no lo vi posible y no es cuestión de rendimiento, actúo en una liga que de repente no puedo ser monitoreado, solamente pueden ver mis goles y se cómo piensan los directores técnicos, pese a ello, estoy con la Selección y espero que se pueda lograr el objetivo de clasificar, debemos volver a hacer historia, soy un fan más y espero poder volver en algún momento”. Y finalizó: “Creo que se puede lograr el pase, tanto Honduras como Costa Rica son dos selecciones muy fuertes del área, ahora no les he dado seguimiento a ambas representaciones, si tengo claro que este es el clásico centroamericano y que son partidos duros, nosotros sabemos la dificultad; ellos también lo saben, va a ser un juego lleno de emociones y tengo fe que seremos los beneficiados, obtendremos el pase a la Copa América.