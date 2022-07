¿Dirigirá Luis Alvarado a la Sub-20 de Honduras en el mundial de Polonia 2023?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de clasificar al Mundial de Polonia 2023, el futuro de Luis Alvarado estaba en el aire tras la finalización de su contrato, pero el propio entrenador ha explicado las negociaciones que ya ha atenido con los federativos.

Alvarado también se refirió al plan de trabajo que está elaborando para tener un buen rendimiento en la próxima justa mundialista.

Además, ya confirma el seguimiento especial que está teniendo con jugadores legionarios que están participando en el extranjero.



¿Cómo va con su contrato?

El cuerpo técnico el contrato es hasta el 31 de julio, luego hay que renovarlo para hacer el contrato formal. Ya han existido pláticas, la intención es que se siga este proceso, primero Dios y así sea.

¿Cómo han avanzado las negociaciones?

En mi caso no hay negociaciones porque yo lo que quiero es trabajar, comenzar este proceso y en ese sentido no hay trabas, ellos tienen la intención de darlos las mejores condiciones para que podamos continuar.

¿Pero ya le han hablado de renovar?

Esto es 27/7, ahora mismo estoy en caso, pero estoy viendo videos de los jóvenes que están en el extranjero. algunos ya están en pretemporada con algunos clubes.

¿Qué tendrá de nuevo este contrato?

Nada, solo hacerlo formal, luego seguir trabajando como lo hemos venido haciendo. Mi compromiso es full hasta el mundial, esa es el primer acuerdo verbal con la Federación, lo demás es por añadidura.

¿Qué cosas espera que se mejore?

Todos nos tenemos que renovar, entrenadores, jugadores y eso está en la mesa para seguir mejorando.



¿Tomará jugadores que no estuvieron en este proceso?

Todos vuelven a ser hábiles para la Selección Sub-20, los que ya pasaron por el proceso se les volverá a observar. El fútbol es de momento y sobre todo a estas edades que los jóvenes en seis meses tienen cambios significativos en su mejoría o declive.

¿En el caso del Marinacci cómo va?

Se le está dando seguimiento, me he dado la tarea de ver sus partidos, ya he recibido varios juegos de él en esta última temporada. Tenemos gente en Italia muy conocida que nos puede dar referencia del jugador y es bueno que esté en el más alto nivel del club y ojalá lo podamos tener por aquí.

¿No ha tenido comunicación con él?

No, todavía no, esto es de llevarlo paso a paso para no levantar falas expectativas, tener ese contacto y pueda estar con nosotros si es necesario para la Selección.

¿Qué cambio a tenido usted desde la Selección Sub-17?

Con una alegría inmensa desde el primer día, sigo con la misma motivación y convencido que debo mejorar para darle los mejores resultados al país que tanto se lo merece.

¿Dónde quedamos ahora tras la eliminación de los Juegos Olímpicos?

Nosotros seguimos activos y el siguiente año será de mucho fútbol en Honduras, tenemos el Mundial Sub-21, los Centroamericano y del Caribe para la Sub-21, Panamericanos en Chile, La Copa Oro con la mayor.

¿Qué se necesita para cambiar?

Necesitamos amistosos y más rodaje para estos jugadores y ojalá se dentro entre las federaciones porque lo necesitamos.



¿Qué planes hay para la Sub-20?

Eso es parte del plan estratégico que ya lo vamos a plasmar en reunión de cuerpo técnico y Comité Ejecutivo, ya que hay varias fases de seguimiento a jugadores nacionales e internacionales, microciclos, partidos amistosos y todo lo que esté a la mano.