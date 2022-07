José Escalante: De anotarle un gol al Milán a triunfar en la liga canadiense

CALGARY, CANADÁ.- En las últimas semanas en la Canadian Premier League el nombre del futbolista del Cavalry FC, José Escalante, se ha puesto de moda.

De sus actuaciones con el equipo canadiense, el centrocampista viene figurando entre los mejores futbolistas jornada a jornada con sus espectaculares anotaciones de tiro libre, el último de ellos en el empate (1-1) de este sábado ante Atlético Ottawa.

Pocas horas después de haber finalizado el partido ante el conjunto de la capital, este rotativo contactó al futbolista y muy amable atendió la llamada para hablar de su actualidad.

“Estoy agradecido con Dios por el momento que estoy viviendo, tanto en lo colectivo como individual. Había tenido buenos partidos anteriormente con asistencias, me habían cometido penales, pero todavía no se había presentado el gol, ahora el arco se abrió y estamos aprovechando”, detalla José Escalante en sus primeras palabras.

Desde aquel golazo en el 2012 ante el Milan vistiendo la camiseta del Olimpia cuando apenas tenía 17 años, la carrera de Escalante ha evolucionado. A

hora reaparece reinventado en su mejor forma como un futbolista más completo con proyección ofensiva y de marca que ofrece al entrenador mayor facilidad para integrarlo al plantel.

“Las cosas están saliendo bien y estoy en una edad de madurez donde se me hace -no digamos que más fácil-, pero sí disfruto el fútbol porque tengo conocimiento”, reflexiona.

Y agregó: “Siempre he sido esa persona que se sacrifica por el equipo, si me toca defender lo hago, me considero un futbolista claro, cuando tengo la pelota me gusta jugar mucho.

El compromiso denotado por el oriundo de Tegucigalpa de 27 años ha quedado denotado al ser el encargado de ejecutar las jugadas a balón parado, tarea que ha realizado con éxito gracias a las horas extras que según él, realizada después de cada entrenamiento.

“Cuando comenzó la temporada empezamos a quedarnos un poco más de tiempo después del entrenamiento, junto al preparador de porteros porque tenemos que trabajar el balón parado y soy la persona encargada para eso”, manifestó.

El catracho nos explicó que dentro de la plantilla “tenemos a un entrenador para el balón parado, otro para los saques de banda y en defensa, imagínate... con esa persona hemos trabajado extra y gracias a Dios las cosas están saliendo bien.

El equipo ha hecho el esfuerzo en esas personas que son especialistas en eso, no solo analizan nuestra parte, sino las deficiencias del rival.

Eso nos da conocimiento porque es mentira que nos ponemos a estudiar”. Actualmente el Cavalry FC es puntero con 25 unidades (tienen dos partidos menos) y la apuesta del conjunto es coronarse campeón después las últimas temporadas en donde el título se les ha negado, pese a haber llegado a las finales.

“Este equipo siempre aspira y tiene el sueño de jugar en la Concacaf League, queremos ser campeones”, sostiene.

LA “H” A LA VISTA

Ya han transcurrido siete años desde que Escalante disputó su último partido en la Copa del Mundo Sub-20 de Nueva Zelanda 2015.

En aquella época le tocó lucir el dorsal “10” como el conductor de la “H”. Casi una década después, gestiona para hacer ruido con sus actuaciones y lograr una convocatoria.

“Ese es el deseo de cualquier jugador hondureño, uno primeramente se prepara para consolidarse en su equipo”.

“Ese sueño de la selección siempre va a estar. Estuve en Sub-17, Sub-20 y 21, todavía no se ha dado la oportunidad de estar en una mayor, pero todo va a llegar a su tiempo, soy consciente que tengo que ser constante, para cuando llegue la oportunidad, demostrar de lo que soy capaz.

Ellos van a evaluar si soy útil”, manifestó.

Su top 5 de mejores cobradores de tiros libres: Ronaldinho, David Beckham, Lionel Messi, Del Piero y Julio “Rambo” de León.

SUS FRASES:

Clasificación Sub-20

“Muy feliz y contento. Siempre estoy pendiente de las selecciones y Liga Nacional. Estoy contento por los muchachos, por el país porque tendremos a una selección que nos representará en el Mundial Sub-20, otras como Canadá y México que hacen inversiones grandes, totalmente fracaso”

Dedicatoria sobre sus goles:

“A toda mi familia en Honduras, a mi esposa que me aguanta tanto en estos días que no han sido fáciles para nosotros, pero que estamos muy unidos; y todas esas personas que a diario me mandan mensajes, que compartimos vías Twitter”.

