HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- La Selección de Honduras cerrará el martes su gira por Estados Unidos luego de enfrentarse a Guatemala en el BVVA Compass Stadium de Houston, Texas, el partido se jugará a las 7:00 pm hora hondureña.

El entrenador Diego Martín Vázquez se presentó a la conferencia de prensa y brindó sus declaraciones sobre el duelo centroamericano.

El DT sudamericano confesó que la H mostrará una versión más ofensiva a la que presentó ante la albiceleste, pero no se atrevió a adelantar el 11 inicial.

Además, explicó cuáles son las ganancias para la selección con estos partidos amistosos. Será su quinto encuentro al mando del equipo patrio.

El estratega argentino aclaró que a pesar de que la exigencia ante Argentina fue desgastante el equipo se encuentra bien de cara al juego ante el rival de turno.

“El partido del viernes ante Argentina fue de mucho desgaste a nivel físico y a nivel mental por la exigencia que presentó el rival, pero ya tuvimos unos días para recuperarnos, hoy haremos el último entrenamiento para llegar muy bien al juego de mañana”, apostilló Vázquez. Sobre los cambios que se pueden venir en comparación al juego ante los sudamericanos dijo.

“Tenemos algunas ideas plasmadas y están todos bien, entonces seguramente tendremos algunos cambios, pero aún falta para el partido y como lo he dicho no me gusta dar el 11”.

Diego dejó claro que la Bicolor buscará ser más peligroso y reveló cuál es el valor de estos amistosos. “Es obvio que en este partido debemos ser más protagonistas y tener más ambición, pero también es un amistoso que sirve para sacar conclusiones, para seguir mejorando y seguir creciendo”, acostó el seleccionador nacional.

Y siguió: “Hay que recordar que es poco tiempo el que tengo de estar a cargo solo van cuatro partidos y este sería el quinto que tiene esta selección que es bastante joven con un promedio de edad de 26 años. Todo lo que venga nos va servir para el futuro”, cerró.

